ملزمة الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٢ pdf

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عمر شويل - جدة تعد ملزمة الرخصة المهنية للمعلمين هي الدليل الشامل الكافي الوافي للمعلمين والمعلمات ممن يرغب بدخول امتحان الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك لاحتوائها على أحدث المعايير و الأسس التربوية الجديدة، وذلك لضمان النجاح بالامتحان والحصول على أعلى الدرجات، ويأتي ذلك مع بداية التسجيل للمعلمين للتقديم في اختبار الرخص المهنية والتي توفره هيئة تقويم التعليم والتدريب على أن يستمر التسجيل المتأخر للاختبار العام حتى يوم 21 من فبراير 2021. ملزمة الرخصة المهنية للمعلمين تحتوي ملزمة الرخص المهنية للمعلمين على جميع المعايير والنقاط التي يشملها الاختبار سواء العام أو المهني، حيث تشتمل على العرض والتوضيح لكل من: المفاهيم التربوية

لائحة بالوظائف التعليمية والأنظمة

والأنظمة التعلم والتربية والتفكير والمنهج

التخطيط الدراسي

الأهداف التربوية والتقويم

نظريات التعلم

التعريف بالفروق الفردية والصحة النفسية

التغذية الراجعة

النمو وخصائصه والتعلم النشط

تقنيات التعليم والوسائل التعليمية ومصادر التعلم

طرق واستراتيجيات التدريس

الشراكة المجتمعية ومجتمعات التعليم المهنية

قواعد سلوك الطالب داخل البيئة الصفية

كما تتعرض لذوي الاحتياجات الخاصة.

القواعد الهامة لكل من الجزء اللفظي والكمي. اختبار الرخصة المهنية ويتكون اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من اختبارين يتم أداء كل منهم في يوم مختلف وهما : اختبار التخصصي

اختبار تربوي وفيما يخص الاختبار التربوي يشتمل على ثلاث مجالات: الممارسة المهنية

المسؤوليات والقيم المهنية

المعرفة المهنية ويتم تقييم تلك المجالات بناء على عشر معايير تتمثل في: الالتزام بقيم الدين الإسلامي الوسطية، وتعزيز قيمة الهوية الوطنية

استمرار التطوير المهني

الحفاظ على التفاعل بصورة مهنية مع كل من المجتمع والتربويين

أن يكون ملم بمهارات لغوية وكمية

على علم بمتعلمه، والطرق المناسبة لتعليمه

المعرفة الشاملة بالمحتوى المراد تدريسه والوسائل

الإلمام العام بطرق التدريس

النجاح في التهيئة المناسبة للبيئة التعليمية

تنفيذ التدريس بطرق مخطط لها مسبقا

التقويم. أما بخصوص اختبار التخصص فيكون مختلف حسب مادة تخصص المعلم، ومواد التخصص تتمثل في: التربية الإسلامية

اللغة العربية

العلوم

الفيزياء

الأحياء

الكيمياء

التاريخ

الجغرافيا

اللغة الإنجليزية

التربية الفكرية

صعوبات التعلم

الحاسب الآلي

التربية الفنية

العوق السمعي

العوق البصري

رياض الأطفال

التربية الصحية والبدنية

علم الأرض

التدريبات السلوكية

الموهوبين

القيادة المدرسية

الإشراف التربوي

التربية الأسرية.

الإرشاد الطلابي

علم النفس

تدريبات النطق

الاجتماعيات

علم الاجتماع

الصفوف الأولية. أداء اختبار الرخصة المهنية وليتمكن المعلمون من أداء اختبار الرخصة المهنية يتعين عليهم القيام بما يلي: التسجيل في اختبار الرخصة المهنية ، وانتظار رسالة تحوي تأكيد التسجيل ورقم الجلوس

، وانتظار رسالة تحوي تأكيد التسجيل ورقم الجلوس تقوم بتسليم أغراضك الشخصية من الساعة والمحفظة والهاتف والقلم

إحضار أصل ما يثبت الهوية، والذي يكون إما “الهوية الوطنية، رخصة القيادة، جواز السفر مع صورة بطاقة عائلية” وذلك للمعلمين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين أصل أيا مما يلي “الإقامة الشخصية، رخصة القيادة السعودية، جواز السفر الشخصي مع صورة من الإقامة الشخصية”

نظام الاسئلة يعتمد على الاختيار من متعدد وتكون الإجابة بواسطة قلم رصاص يتم توزيعه بالقاعة ولا يسمح باستخدام القلم الحبر ويفضل إحضار قلم رصاص احتياطي وممحاة

زمن الاختبار ساعتان وينتظر بقاعة قبل الدخول ما يقرب من الساعة

يسمح بإعادة الاختبار سواء لعدم الاجتياز او للرغبة في تحسين درجته

إذا لم يجتز أحد الاختبارين لا يلزمه إعادة الثاني ما دام قد اجتازه. نتائج اختبار الرخصة المهنية وليتمكن المعلم من الاطلاع على النتيجة إما عبر: استقبال رسالة على الجوال بالنتيجة

أو استقبال رسالة على حسابه بنظام الرخص المهنية

أو الاتصال هاتفيا 920033555

وفيما يخص تحميل ملف ملزمة الرخصة المهنية pdf

كما يتم إعلان الجهات المعنية بالنتيجة بعد صدورها الكترونيا ولا يشترط تقديم النتيجة ورقيا

يتم التصحيح بصورة آلية ويتم احتساب الدرجة العليا فقط، في حال تكرار الاختبار الخاص بالرخصة أكثر من مرة

يستغرق ظهور النتيجة مدة ثلاثين يوم عمل بحد أعلى في حال كان الاختبار ورقي وأربعة عشر يوم في حال كان الاختبار محوسب. رسوم اختبار الرخصة المهنية “الاختبار التربوي والاختبار العام” وليتم الدخول لاختبار الرخصة المهنية يلزم دفع رسوم الرخصة المهنية وقدرها: مائة ريال للاختبار التربوي

مائة ريال لاختبار التخصص

مائة ريال في حال التجديد للرخصة أو ترقيتها أو إصدارها

مائة ريال مقابل إعادة الاختبار التربوي

مائة ريال في حالة إعادة اختبار التخصص.

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