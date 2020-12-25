نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور نتائج طلاب الابتدائية الفصل الدراسي الأول 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي ونظام الإدارة التربوية عبر حساب ولي الأمر لسهولة الإطلاع على نتائج الطلاب من خلال استخدام إشعار نتيجة الطالب من بوابة التقرير الالكتروني، فقد أكدت الوزارة على إعلان النتائج فور انتهاء الاختبارات يوم أمس الخميس وذلك للمرحلة الابتدائية، فالوزارة تتيح منصتها الالكترونية كل عام لسهولة التعرف على النتائج وكشوف الدرجات من خلال تفعيل خدمة النتائج وبدون تسجيل.

اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية 1442

فقد حددت وزارة التعليم السعودية الأسبوع السابع عشر والأسبوع الثامن عشر لإجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الابتدائية من الأول حتى الخامس، وذلك فى كامل المقررت الدراسية، وأكدت متحدث التعليم الرسمي “ابتسام الشهري” على أن رصد النتائج سيتم بمعرفة معلمين ومعلمات نظام نور، ويمكن التعرف على النتائج عبر منصة مدرستي التعليمية.

نتائج المرحلة الابتدائية منصة مدرستي

توفر وزارة التعليم منصة مدرستي التعليمية لسهولة الاطلاع على نتائج الاختبارات وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تتمثل في:

الدخول عبر حساب الطالب على المنصة الالكترونية. الضغط على أيقونة التقارير. سيظهر أمامك ملف بصيغة pdf وأخيراً طباعة النتيجة.

رابط نتائج الابتدائية نظام نور 1442

كما توفر وزارة التعليم طريقة ثانية للاطلاع على نتائج المرحلة الابتدائية من خلال استخدام رقم الهوية أو السجل المدني، من خلال استخدام ولي الأمر البيانات الخاصة بالطالب للدخول على الموقع والأطلاع على كشوف الدرجات، الدخول على نظام نور الالكتروني يسطيع ولي الأمر الأطلاع على نتيجة المرحلة الابتدائية وذلك فور إنتهاء المعلم من رصد نتيجة الاختبارات وأعمال السنة بالاضافة لتقيم الحضور والغياب للطالب.

نظام نور

من أهم الأنظمة التعليمة فى السعودية حرصت وزارة التعليم على توفير هذا النظام بهدف توفير الوقت والمجهود على اولياء الأمور لمتابعة أبنائهم فى جميع المراحل التعليمية مع سهولة الاطلاع على نتائج الاختبارات والمستوى التعليمي للطالب، وللأطلاع على النتائج عبر نظام نور اتبع تلك الخطوات: