مراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين: مواعيد التسجيل واختبارات الرخصة المهنية

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عمر شويل - جدة بدأ العديد من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودي يبحثون عن مراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين الجديد، وموعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، ومواعيد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد أن قامت هيئة تقوم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تدشين نظام جديد لإصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية.

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من العام 2020 في عمليات استقبال طلبات تسجيل المعلمين الجدد،والراغبين في الحصول على الرخصة المهنية، ويستمر التسجيل في هذه الطلبات لمدة 3 أيام، وذلك للتقديم في الاختبارين: العام، والتخصصي، حيث قد بدأ المعلمون والمعلمات بالاستعداد للاخبارات من أجل الحصول على رخصة مزاولة المهنة.

نظام الرخصة المهنية الجديد

فخلال الساعات القليلة القادمة سيبدأ تفعيل والعمل بنظام الرخصة المهنية الجديد للمعلمين والمعلمات، حيث ستبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة بتدشين نظام الحصول على الرخص المهنية الجديد، ومن ثم سيتم فتح باب التقديم في الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية، والتي سيتم من خلالها حصول المعلمين والمعلمات على الرخص المهنية الخاصة بهم من أجل مزاولة مهنة التدريس.

الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

وتقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بكافة أنواعها، حيث تنقسم الرخصة المهنية إلى كل من: ممارس، متقدم، خبير، ويتم منحها لكل من الفئات التالي ذكرها:

المعلمين والمعلمات الحاصلين على الشهادة الجامعية فما أعلى.

المعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل.

الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخرجين والخريجات.

المعلمين والمعلمات المزاولين لمهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، والذين يحملون مؤهلات دون الجامعية.

موعد بدء نظام إصدار الرخصة المهنية الجديد

النظام الجديد لإصدار الرخص المهنية الخاص بالمعلمين والمعلمات لمزاولة مهنة التعليم سيبدأ من الأول من شهر ديسمبر من العام الميلادي الحالي 2020، على أن يتم فتح باب التسجيل للمعلمين والمعلمات وفقاً لما أوضحته الهيئة في بيانها.

موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

وبحسب البيان الذي نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فإنه سيقوم موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب بفتح باب التسجيل للمعلمين والمعلمات، والذين قد تمكنوا من إجتياز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وذلك في تاريخ السادس من شهر ديسمبر من العام الجاري 2020.

المعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل في اختبار الكفايات، أو حتى دخول الاختبارات، سيتم فتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل بمشئية الله تعالى.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

وبحسب ما أعلنت عن الهيئة فإن اختبارات الرخصة المهنية المعتمدة للمعلمين والمعلمات ستكون مقسمة إلى قسمين، وهما:

الاختبار التربوي العام. الاختبار التخصصي.

ومن المقرر أن تبدأ الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية والخاصة باختبارات التخصص في الفترة مابين الثالث والعشرين وحتى الثلاثين من شهر يناير من العام المقبل 2021، فيما ستكون الفترة الثانية والخاصة باختبارات الرخصة المهنة “الاختبار التربوي العام في الفترة من العشرين وحتى السادس والعشرين من شهر مارس من العام ذاته.

موعد الإعلان عن نتائج اختبار الرخصة المهنية

وبحسب ما ذكرته الهيئة في بيانها الصادر بخصوص اختبار الرخصة المهنية وإصدار الرخصة المهنية الخاص بالمعلمين والمعلمات فإن النتائج سيتم الإعلان عنها وإصدار الرخص المهنية الجديدة للمعلمين والمعلمات في تاريخ الثلاثين من شهر مايو من العام 2021.

مراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

وبحسب مانشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على موقعها الالكتروني فإن هناك ست مراحل سيتم من خلالها إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالنظام الجديد، وهذه المراحل هي:

تدشين نظام الرخص: ويبدأ في تاريخ الأول من ديسمبر من العام 2020. تسجيل المعلمين والمعلمات المجتازين لاختبار الكفايات وإصدار الرخص لهم: وذلك في تاريخ السادس من ديسمبر من العام 2020. تسجيل المعلمين والمعلمات في الاختبارات: في تاريخ الخامس عشر من ديسمبر. الفترة الأولى الاختبار التخصصي: وتبدأ في تاريخ الثالث والعشرين من شهر يناير من عام 2021، وتستمر حتى يوم الثلاثين من الشهر ذاته. الفترة الثانية الاختبار العام: من يوم العشرين من شهر مارس من العام 2021 وتستمر حتى يوم السادس والعشرين من نفس الشهر. نتائج الاختبارات وإصدار الرخص المهنية: وسيتم ذلك في تاريخ الثلاثين من شهر مايو من العام 2021.

ويوضح الإنفوجراف التالي مراحل إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك حسب النظام الجديد الذي قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عنه

وقد قمنا برفع الصورة السابقة والخاصة بمراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بجودة عالية، حيث يمكنكم الاحتفاظ بها وقت الحاجة إليها سواء على الحاسبات الشخصية الخاصة بكم، أو على الجوالات، وذلك من أجل معرفة مواعيد التسجيل والاختبارات ونتائج إصدار الرخصة المهنية للمعلمين كما تم الإعلان عنه من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة.