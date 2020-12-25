نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصى بدون ضمانات بدون تحويل راتب للمواطنين والمقيمين في السعودية في المقال التالي
قرض شخصى بدون ضمانات بدون تحويل راتب
عدد من البنوك التي تقدم قرض شخصي بدون ضمانات تمتاز بانها لا تشترط تحويل الراتب الخاص بالعميل على حسابه البنكي، ودائما نجد أن قروض بدون تحويل راتب خدمه ساعدت العديد من الأشخاص على سهولة التعامل مع هذه البنوك، حيث أن الشركات في الغالب هي من تختار البنك التي تقوم بإيداع رواتب الموظفين فيها، وسوف نتعرف على اهم البنوك التي تقدم تمويل شخصى بدون ضمانات في المملكة.
بنوك تقدم تمويل شخصى بدون تحويل راتب
- بنك الرياض.
- بنك الاستثمار السعودي.
- مصرف الراجحي.
- البنك الاهلى السعودي.
- بنك الجزيرة.
- بنك البلاد.
بنوك تقدم قروض شخصيه بدون ضمانات في السعودية
- بنك الإمارات دبي الوطني، يقدم هذا البنك قروض بدون ضمانات ولكن يشترط الا يقل راتب المقترض عن 3500 ريال،ويصل التمويل إلى 3 مليون ريال.
- بنك الجزيرة، يشترك أن لا يقل راتب المقترض عن 15 الف ريال سعودي.
- مصرف الانماء التمويل الشخصي، هو من احد مميزاته عد وضع حد ادني لراتب المقترض للحصول على التمويل، كما انه لا يوجد به رسوم إدارية.
- بنك الأول التمويل الإضافي، وهو من البرامج التمويلية التكميلية لتمويل شخصى سابق لم يتم تسديده من قبل العميل بشكل كامل.
دائما ما تقوم المملكة العربية السعودية من خلال البنوك التي تعمل على أراضيها في تقديم خدمات مصرفيه مميزه، تأتي في مقدمتها اسرع تمويل شخصى بدون تحويل راتب والذي يمتاز بسهولة الاجرائات الخاصة به، وأيضا تأتي خدمة تمويل شخصى بدون تحويل راتب وبدون كفيل، و أيضا قرض شخصى بدون ضمانات.
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