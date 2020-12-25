التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442 هجري

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عمر شويل - جدة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات: قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن فتح التسجيل للحصول علي الرخصة المهنية، وأفادت أنة من شروط الحصول علي الرخصة المهنية إجتياز التربوي العام والتخصصي للمعلمين والمعلمات من عام 1435 هجرية، مع العلم أنة لابد من مطابقة الشروط والمعايير التي حددتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ودفع رسوم الرخصة كاملة.

وتعتبر الرخصة المهنية من أهم شروط مزاولة مهنة التعليم فى المملكة العربية السعودية، وقد قام بالتقديم بالتسجيل للحصول علي الرخصة المهنية حوالي 50 الف معلم ممن هم إجتازوا اختبار قياس للكفايات، من عام 1435 هجري وحتي الوقت الحالي.

شروط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442

تكمُن الشروط الرئيسية للتسجيل فى الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات فى الأتي:

الإلتزام بالقيم الإسلامية الوسطية وأخلاقيات المهنة وتعزيز الهوية. التطوير المهني المستمر. التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع. الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية. المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمة. المعرفة بمحتوي التخصص وطرق تدريسة. المعرفة بطرق التدريس العام. التخطيط للتدريس وتنفيذة. تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم. التقويم.

درجات الإجتياز للتسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442

درجة رخصة معلم من 50 درجة فيما فوق. درجة رخصة معلم ممارس من 50 درجة الى 69 درجة. درجة رخصة معلم متقدم من 70 درجة الى 79 درجة. درجة رخصة معلم خبير من 80 درجة فأعلي.

الرسوم الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من هيئة التقويم والتدريب

200 ريال لاختبار الرخص المهنية بواقع 100 ريال عن كل قسم.

100 ريال لأصدار الرخص المهنية او تجديدها او ترقيتها.

100 ريال لأعادة اختبار الرخصة المهنية التربوي العام.

100 ريال لأعادة اختبار الرخصة المهنية التخصصي.

موعد فتح التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442

أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح رابط التسجيل في الرخصة المهنية من يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر وعلي أن يتم إتاحة التسجيل للمعلمين والمعلمات خلال الفترة المحددة من يوم 15 من شهر ديسمبر حتي يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري.

التسجيل المبكر: وحيث أن بدأ التسجيل المبكر فى الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من يوم 25 من شهر ديسمبر الموافق يوم الجمعة ويستمر التسجيل المبكر لمدة ثلاثة أيام حتي يوم 27 من شهر ديسمبر 2020.

وأفادت بأن موعد الاختبار التخصصي سيكون يوم 23 يناير 2021 ميلادي، والاختبار التربوي العام فى 20 مارس 2021 ميلادي.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

تتكون أختبارات شاغلي الوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين هما:

الاختبار التربوى: ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، وتتضمن الأتي:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية. المجال الثاني: المعرفة المهنية. المجال الثالث: الممارسة المهنية.

الاختبار التخصصي: يغطي الاختبار التخصصي المجالات والمعايير لبنية التخصص.

كيفية التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442

الدخول إلي موقع قياس الإلكتروني. اختيار ملف المستفيد. تسجيل دخول المتقدم بأسم المستخدم وكلمة السر، إذا كان لدية حساب، وإذ لم يكن لدية يمكنة إنشاء حساب. إختيار الإختبارات المتاحة للتسجيل. إختيار اختبار كفاية المعلمين، والضغط علي تسجيل. اختيار المقر الخاص بالاختبار. اختيار الموعد المناسب لأختبار الرخصة المهنية للمعلمين. النقر علي أيقونة ارسال، وبهكذ يكون تم التسجيل فى الرخصة المهنية.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442

يتم الدخول علي رابط تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.