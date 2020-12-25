رابط موقع نظام نور برقم الهوية 1442 استعلام نتائج الطلاب

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عمر شويل - جدة بدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور البحث عن رابط موقع نظام نور برقم الهوية 1442 من أجل استخراج نتائج الطلاب في الفص الدراسي الأول 1442، حيث يعيش العديد من تلطلاب وأولياء الأمور حالة من الترقب والانتظار يعيشها من أجل انتظار نتائج الفصل الدراسي الأول من خلال نظام نور التعليمي، حيث يترقب الطلاب في مختلف المراحل الدراسية ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد الانتهاء من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 في المملكة العربية السعودية.

Noor Results

وتقوم المدارس ومديريات التعليم المختلفة برفع نتائج الطلاب فور الانتهاء من عمليات تصحيح دفاتر الإجابات، ومن ثم مراجعة ورصد الدرجات، ثم رفع النتائج على نظام نور التعليمي، وهو الموقع الالكتروني المخصص لظهور نتائج كافة الطلاب من المرحلة الابتدائية، وحتى الثانوية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يتمكن كل طالب وولي أمره من الاستعلام عن نتائج الاختبارات فور الإعلان عنها دون الحاجة إلى مراجعة المدرسة التابع لها الطالب، حيث يوفر نظام نور ظهور النتائج لكافة الطلاب من خلال موقعه الالكتروني عن طريق الصفحة الخاصة بالنتائج.

نظام نور تسجيل الدخول

ويتم تسجيل الدخول إلى نظام نور من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم كتابة رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة، ومن ثم يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول، ليبدأ النظام في تحميل الصفحة الرئيسية الخاصة بالطالب، والتي يظهر فيها كافة الأشياء التي تهم الطالب.

رابط موقع نظام نور

ومن أجل الدخول للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور التعليمي فكل ماعليكم هو التوجه لزيارة موقع نظام نور التعليمي على الانترنت وهو: noor.moe.gov.sa حيث يقوم الطالب وولي أمره بالدخول إلى نظام نور من أجل الاستفادة من كافة الخدمات التعليمية التي يوفرها نظام نور للطلاب وأولياء الأمور ومنها خدمة الاستعلام عن النتائج.

الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور

ومن أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور التعليمي فيمكن لكافة الطلاب وأولياء الأمور عملية الاستعلام من خلال نظام نور التعليمي بعد أن يتم تسجيل الدخول إلى النظام، حيث ستظهر أيقونة نتائج الطلاب داخل النظام، ويقوم الطالب بالضغط عليها من أجل الدخول إلى قائمة التقارير الشهرية الخاصة به، ونتائج نهاية الفصل الدراسي الأول ونهاية العام الدراسي وقت ظهورها ورفعها على النظام، وفي مختلف المواد الدارسية التي قد أدى الطالب فيها الاختبارات.

نظام نور برقم الهوية

وتقوم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من آن لآخر بإتاحة رابط نظام نور برقم الهوية من أجل تسهيل عمليات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور التعليمي، حيث يتمكن كافة الطلاب من معرفة نتائجهم من خلال نظام نور برقم الهوية ودون الحاجة لتسجيل الدخول على نظام نور التعليمي، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب لمعرفة نتائجهم.