رابط دخول نظام تدارس جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية  units.imamu.edu.sa تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة يعتبر نظام تدارس جامعة الامام المعتمد تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود، وهو واحد ضمن أنظمة الرقمنة التعليمية الجديدة، والتي ظهرت في الجامعات السعودية، حيث أنها قد ساعدت في نمو الفائدة التعليمية، من خلال عرض أنظمة دراسية متقدمة تتناسب مع الأنظمة التعليمية الحديثة المتواجدة على مستوى العالم.

نظام تدارس جامعة الامام

نظام التدريس في جامعة الأمام يهدف بشكل أساسي إلى نمو المراحل التعليمية بطريقة تامة من خلال الإنترنت، حيث تقوم الجامعة بتقديمها في المناهج التعليمية من خلال نظام تدارس كما تقدم نظام تعليمي متكامل من خلال الإنترنت وذلك عن طريق وضع حلقة وصل شديدة القوة بين المعلم والطالب، وذلك من خلال إنشاء حساب خاص لكل طالب في تدارس وتتم هذه المنظومة عبر الآليات الحديثة للتعليم عن بعد، وكذلك يستطيع الطلاب الدخول على بلاك بود جامعة الامام كما يتمكن الطالب من إضافة بعض الإعدادات إلي نظام التدارس الخاص بهم.

مميزات نظام تدارس جامعة الامام عن بعد

يعد نظام التدريس في جامعة الإمام من أفضل النظم التعليمية التي ترجع على الطالب بالعديد من الفوائد ومن بين هذه المميزات:

يمكنك الوصول إلي المناهج الدراسية من خلال “تدارس” بطريقة آمنة ومن مصدر موثوق منه.

يتيح نظام تدارس التعليم في جامعة الإمام المناقشة بين الطالب والدكتور، الأمر الذي يرجع بالكثير من الفوائد على الطالب، وتحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات الدراسية.

يساعد النظام المدرس على وضع نظام متناسب مع وضع الطلاب.

يمكن الدكتور من إعداد المقررات الدراسية ومشاركتها بشكل إلكتروني مع طلاب الجامعة.

يتيح المتابعة بشكل دوري من الدكتور إلي الطالب، كما يمكن للمدرس من خلال هذا النظام تقييم الطالب وبالاعتماد على عدد من التقييمات.

تدارس جامعة الامام تسجيل المقررات

يتمكن الطالب من التسجيل في الجامعة من خلال بوابة نظام تدارس في جامعة الإمام محمد بن سعود، ومعرفة المقررات الدراسية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب عبر بوابة نظام تدارس عمادة التعليم عن بعد.

قم بالانتقال إلى القائمة الرئيسية على الصفحة الرئيسية للنظام.

قم بالدخول على علامة تبويب.

قم باختيار المقررات المُراد التسجيل فيها، بما يتوافق مع ما تُتيحه الجامعة لكل طالب.

رابط تدارس جامعة الامام تسجيل دخول

كما يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على نظام تدارس جامعة الامام محمد بن سعود من خلال إتباع الخطوات الآتية: