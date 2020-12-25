قرض الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب بمبالغ مالية تصل إلى نصف مليون ريال

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عمر شويل - جدة قرض الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب يأتي ضمن مجموعة من المنتجات التمويلية التي تقدمها الشركة للأفراد وذلك بهامش ربح تنافسي ومبالغ مالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي،كما تعمل الشركة على سرعة تنفيذ إجراءات طلب التمويل بالإضافة إلى أتاحت الفرصة للعميل لإختيار فترة سداد التمويل التي تتماشى مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى للعميل،وتعتبر الشركة واحدة من أهم الشركات التمويلية في المملكة والتي تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من الخدمات التمويلية التي تلبي كافة المتطلبات المالية للأفراد وأصحاب الأعمال والمنشأت الصغيرة والمتوسطة.

قرض الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تقدم الشركة السعودية للتمويل قرض شخصي دون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل أو وجود كفيل وذلك بهامش ربح تنافسي ومبالغ مالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي،كما توفر الشركة التمويل من خلال متطلبات بسيطة وسهلة لجميع العملاء بالإضافة إلى سرعة في تنفيذ طلب القرض،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة والتي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على التمويل.

قرض شخصي مصمم طبق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي بمبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي. يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. لا يحتاج هذا القرض المتاح لدي الشركة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. تقدم الشركة هامش ربح تنافسي. نسبة استقطاع تصل إلى 60٪. تتيح الشركة للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في اي وقت. قرض فوري متاح بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات. توفر الشركة السعودية للتمويل داخل المملكة العربية السعودية الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لديها وذلك بعد توافر جميع الشروط وتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب المنتج. تعمل الشركة على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

رابط التقديم على طلب القرض وشروط الاستفادة من التمويل

توفر الشركة السعودية للتمويل للعملاء فرصة الاستفادة من القرض الشخصي المتاح لديها عن طريق الدخول على رابط طلب التمويل الشخصي وتعبئة نموذج طلب التمويل بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل،وسوف نوضح من خلال موقع ثقفنى في هذا المقال الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل أو تحويل الراتب الشهرى للعميل.

قرض متاح للسعوديين والمقيمين أيضا.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

مدة الخدمة في العمل يجب ألا تقل عن 3 أشهر وذلك للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي.

يجب ألا تقل فترة الخدمة في العمل للعاملين في القطاع المصرفي عن 6 أشهر.

للعاملين في القطاع الخاص أو المقيمين يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 12 شهر.

المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب القرض

وكانت قد حددت الشركة بعد الوثائق والمستندات الهامة التي يجب أن تقدم للشركة من أجل استكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل المتاح لدي الشركة،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على تلك الأوراق والمستندات اللازمة للموافقة الفورية على طلب الحصول على تمويل الشركة بدون كفيل ولا تحويل الراتب.