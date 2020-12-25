شروط وطريقة تقديم طلب الاعفاء من سداد القروض من بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة شروط وطريقة تقديم طلب الإعفاء من سداد القروض من بنك التنمية الاجتماعية، قام بنك التنمية الإجتماعية بإطلاق خدمة الإعفاء من سداد القروض لمساعدة الأسر السعودية محدودة الدخل وأيضاً الأسر الكبيرة التى لديها عدد كبير من الأولاد والبنات وتعثر عليهم السداد، وكان هذا تنفيذاً لقرار خادم الحرمين الشريفين الذى يسعى دائما على التيسير على المواطنين، ويسعى بنك التنمية الإجتماعية إلى تقديم التسهيلات والمساعدات عن طريق تقديم بعض المستندات والوثائق والإلتزام بالشروط والأحكام التى أعلن عنها البنك حتى يتم الإعفاء من السداد، واليوم أقدم لكم من خلال هذا المقال شروط وطريقة تقديم طلب الإعفاء من سداد قرض بنك التنمية الإجتماعية.

المستندات والأوراق المطلوبة للإعفاء من سداد قرض بنك التنمية الإجتماعية

يشترط تقديم ورفع الأوراق والمستندات المطلوبة للبنك وهي كالتالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية. يجب إحضار شهادة من أحد المستشفيات توضح الحالة الصحية للمتقدم. تقديم صورة من طلب إعفاء بنك التنمية الإجتماعية. يجب تقديم قيد عائلي. تقديم مستند يوضح الدخل الشهري للعميل يكون مختوم وموقع عليه من جهة العمل.

شروط بنك التنمية الإجتماعية للإعفاء من سداد القرض

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن تكون الحالة المادية المتقدم غير جيدة. يجب أن تكون الحالة الصحية والاجتماعية للمتقدم تستحق إعفاء بنك التنمية الإجتماعية. يشترط أن لا يكون طالب الإعفاء حاصل على قرض أخر من أي بنوك أخرى. يجب تقديم مايثبت أن طالب الإعفاء لا يمتلك دخل كافي لسداد القرض.

طريقة تقديم طلب إعفاء بنك التنمية الإجتماعية 1442

قدم بنك التنمية الإجتماعية السعودي بعض الشروط لمن لايستطيع سداد القرض عن طريق بعض الإجراءات وهي كالآتي:

نقوم بالدخول على موقع بنك التنمية الإجتماعية. ثم نختار تقديم طلب إعفاء إلى بنك التنمية الإجتماعية. ثم نقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة والتي تشمل الإسم رباعي، رقم الجوال، رقم الهوية الوطنية، نوع القرض، رقم العقد وبعد ذلك التحقق من الرمز المرئي والموافقة على الشروط والأحكام. يجب الإنتظار حتى الإنتهاء من دراسة طلب إعفاء بنك التنمية الإجتماعية.

خدمة إعفاء المتوفين من القروض

وهذه الخدمة تسمح للمواطنين بتقديم طلب لإعفاء المتوفين من القروض المتبقية عليهم لكل من صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعي أو بنك التنمية الإجتماعية واقدم إليكم المعلومات المطلوبة في نموذج طلب إعفاء المتوفين وهي كالآتي:

اسم المقترض رباعيا.

رقم الهوية الوطنية للمقترض.

نوع القرض.

رقم الحفيظة.

مصدرها.

تاريخها.

رقم العقد.

مكان القرض.

اسم مقدم الطلب كاملاً.

رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

رقم الجوال.

يرجى الأخذ في الاعتبار أن رابط نموذج اعفاء المتوفين يحتوي​ على ثلاثة انواع من القروض وهي صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الإجتماعية (بنك التسليف والإدخار السعودي) وتستطيع تحديد أحدهم من خلال النموذج، والآن طريقة طلب الإعفاء للمتوفيين.