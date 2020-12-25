نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن 4 خطوات لاستعادة كلمة المرور عند نسيانها في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن هو برنامج أو خدمة الكترونية يقوم الشخص بالتسجيل عليها من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالخدمة www.ca.gov.sa، وهو برنامج يوفر الدعم المادي المخصص لبعض الأسر والمواطنين السعوديين من أجل حمايتهم من التغييرات الاقتصادية بالمملكة، حيث أنه هذه التغييرات المادية تجعل على بعض الفئات عبئاً ثقيلاً في تعاملات الحياة، وحساب المواطن يوفر شروطاً للمستحقين لخدمة الدعم المادي من البرنامج، بحيث يتم تحويل مبالغهم المستحقة مباشرةً على حسابهم.

حساب المواطن وكيفية استعادة كلمة المرور عند نسيانها في 4 خطوات فقط

حساب المواطن مثل أي حساب يتم الدخول إليه من خلال كلمة سر واسم مستخدم، وقد يفقد البعض كلمة مرور برنامج حساب المواطن عند تسجيل الدخول إليه، وسنشرح بطريقة بسيطة طريقة استرجاع كلمة سر حساب المواطن في أربعة خطوات:

أولاً: قم بالدخول على الموقع الالكتروني لتسجيل الدخول على برنامج حساب المواطن. عند ظهور صفحة تسجيل الدخول اضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور. ستقوم بادخال البيانات المطلوبة منك، مثل رقم هويتك الوطنية، وتاريخ ميلادك بالهجري، ثم تكتب تاريخ انتهاء الهوية الخاصة بك. بعدها قم بالضغط على استعادة كلمة المرور، وستصل على هاتفك المسجل لديهم رسالة برقم كلمة مرور جديدة، قم بالاحتفاظ بها، والدخول بها إلى حسابك على برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن وخطوات التقديم على الخدمة وكيفية إنشاء حساب مواطن

إنشئ حسابك الخاص على حساب المواطن بالدخول على البوابة الالكترونية لحساب المواطن.

قم بالضغط على إنشاء حساب جديد، أو تسجيل جديد.

ثم قم بإدخال المعلومات المطلوبة منك بكل دقة.

إرفع جميع الوثائق والمستندات المطلوبة منك في التسجيل لحساب مواطن جديد.

ثم تقوم بالضغط على تسجيل وإكمال مايطلب منك في التسجيل.

كيفية تحديث بيانات برنامج حساب المواطن لاستمرارية الصرف

لاستمرارية ضمان صرف الدعم المادي المقدم من برنامج حساب المواطن عليك بتحديث بياناتك، عند حدوث أي تغيير في بياناتك قم بتحديث بياناتك في مدة 15 يوماً من التغيير، وذلك من خلال الدخول على البوابة الالكترونية لحساب المواطن ca.gov.sa.