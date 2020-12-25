نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 هو البوابة الإلكترونية للموظفين العاملين بوزارة التعليم السعودية من المعلمين والإداريين. تعطل نظام فارس الإلكتروني لمدة ٣ أيام متتالية رفع معدل البحث في السعودية عن رابط نظام فارس 1442 الجديد. وجاءت شكوى العاملين في التعليم بالسعودية عبر تغريدات تويتر بمثابة حافز لوزارة التعليم السعودية لإطلاق نظام فارس الإلكتروني الجديد. في هذا التقرير نعرض لكم رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 الذي أطلقته الوزارة مؤخرا خلال الساعات الماضية.

يوفر نظام فارس للمعلمين والمعلمات الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية، حيث يمكن المعلم من رفع الانشطة التدريبية للطلاب. كما يتيح نظام فارس الالكتروني إمكانية الحصول على إجازة مرضية إلكترونيا، الإطلاع على كشوف الراتب. كما يمثل نظام فارس أهمية كبرى لمدير المدرسة، لمتابعة طلبات العاملين بكل سهولة. جدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية حددت موعدا نهائيا لإدخال جميع العاملين في الكوادر التعليمية أنشطة التطوير المهني قبل تاريخ ٣١ ديسمبر الجاري.

نظام فارس الخدمة الذاتية

الخدمة الذاتية من نظام فارس هي أحد الأنظمة الفرعية للموارد البشرية، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم – الإداري- المستخدم – العامل) الحصول عليها. حيث يمكن الحصول على الموافقة اللازمة من صاحب الصلاحية آليا بدون الرجوع للإدارة.

ويتمكن الموظف من الحصول على طلبات الإجازة دون الرجوع إلى الإدارة، وذلك من خلال نظام فارس إلكترونيا والذي يتيح للموظف تتبع المعاملة الخاصة به عن طريق الموقع حتى صدور القرار.

خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية الإلكترونية

يتيح نظام فارس للمدير والموظف طلب واستعلام عن الخدمات التالية:

الخدمات المتاحة للمدير

رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة

طلب بدل لموظف

إبلاغ غياب موظف.

الخدمات المتاحة للموظف

طلب إجازة، تحديد مدة إجازة، قطع إجازة، تمديد إجازة، تعديل مدة إجازة.

إبلاغ مباشرة بعد إجازة.

طلب تقاعد

رابط نظام فارس 1442 الجديد

يمكن لجميع العاملين من الكوادر التعليمية بالسعودية مباشرة العمل عبر رابط نظام فارس ١٤٤٢ الجديد سواء من خلال تقديم الانشطة والدورات، طلب إجازة في نظام فارس.

خاصة بعد أن حددت الوزارة موعدا نهائيا لتسجيل الانشطة، حيث طالبت بسرعة تسجيل التدريبات الخاصة بالمعلم، وذلك بعد تعطل نظام فارس عن العمل لمدة ثلاثة أيام على التوالي.

بعد التطرق إلى رابط نظام فارس 1442 الجديد خلال الفقرة السابقة، يمكن التسجيل في نظام فارس الإلكتروني الجديد من خلال التوجه إلى الرابط أعلاه.

ومن الصفحة الرئيسية بعد زيارة الرابط السابق، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق والتأكد من صحته، تم النقر على أيقونة تسجيل دخول.

نظام فارس الإلكتروني هو منصة الكترونية توفر الكثير من الجهد على المعلمين والموظفين العاملين في وزارة التعليم. والذي يمكن الموظف من طلب الحصول على إجازة، أو الاستعلام عن كشف الرواتب، بيانات الموظف الأساسية، السجل التاريخي للموظف، بيان خارج الدوام.

الحصول على إجازة مرضية للعاملين في نظام فارس

من خلال الدخول على الموقع الرسمي لنظام فارس يمكن الحصول على إجازة مرضية بإتباع الخطوات التالية: