بنك التسليف بالسعودية يوضح شروط الحصول على قرض بنك التسليف

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عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض بنك التسليف، بنك التسليف السعودي من أكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية، والتي لها الكثير من العملاء بالسعودية نظرًا لما يقدمه من خدمات مناسبة وعروض تلائم جميع فئات المواطنين، ولكل هذا نجد فئة كبيرة من المواطنين تنجذب لبنك التسليف السعودي، ويقدم البنك الآن قرض بنك التسليف وشروط الحصول عليه.

بنك التسليف بالسعودية

يعتبر من أعرق بنوك السعودية وأفضلها حيث تم تأسيسه منذ فترة طويلة، وطوال تلك الفترة كان البنك دائمًا ما يقدم فرص وخدمات مناسبة للجميع، حيث قدم خدماته لتأسيس المشروعات التمويلية الصغيرة، مما يساعد المملكة العربية السعودية في التقدم بأبنائها ورفع مستوى السعودية دائمًا، ومساعدة أبنائها من حيث توفير قروض الزواج وقروض الأسرة وترميم المنزل، وجميعها قروض رائعة ومناسبة لجميع الأفراد ويمكن الحصول على أي منها بسهولة.

شروط الحصول على قرض بنك التسليف

يوفر بنك التسليف قروض لترميم المنزل وقروض الأسرة وقروض للزواج، ولكل منها شروط ومتطلبات خاصة بها وليست نفس شروط القرض لجميع القروض.

متطلبات الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف

شروط الحصول على قرض الزواج بسيطة يجب توافرها للحصول على القرض وهي:

أن تكون هذه الزيجة الأولى للمتقدم. المواطن عليه أن يكون سعودي الجنسية. عمر المقترض أقل من 40 عام. عقد الزواج مر عليه مدة 2 سنة.

شروط الحصول على قرض ترميم المنزل من بنك التسليف

يمكن الحصول على قرض ترميم المنزل بتوفير التالي:

مالك المنزل يجب أن يكون أنهى جميع أقساط امتلاك المنزل. المنزل المطلوبة ترميمه يجب أن يكون عمره أكثر من 5 سنوات. مساحة المنزل لا يجب أن تكون أقل من 1000 متر. عمر الشخص المقترض يجب ألا يقل عن 20 سنة. عند تقديم قرض ترميم المنزل يجب تقديم عقد ملكية المنزل. القرض مبلغه ما بين 18 ألف حتى 60 ألف.

قواعد الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

للحصول على قرض الأسرة يمكن اتباع التالي: