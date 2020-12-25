برقم الهوية فقط يمكن الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول من منصة نور

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول من منصة نور، تقترب اختبارات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول من الانتهاء حتى يبدأ أولياء الأمور والطلاب في انتظار نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول، بعد الانتهاء من إتمام تلك الاختبارات بشكل إلكتروني من خلال نظام نور التعليمي، والذي قام بتوضيح نظام معين وجدول خاص لجميع الطلاب لإجراء الاختبارات يتم اتباعه حتى تنتهي جميع الاختبارات، كما أنه من المفترض أنه مختص كذلك بنشر درجات اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية، كما أنه يمكن من خلال منصة نور الاستعلام عن نتيجة تلك الاختبارات برقم الهوية فقط بعد التسجيل على منصة نور التعليمية.

اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية

بدأت اختبارات المراحل التعليمية المختلفة بيوم 20 من شهر ديسمبر على أن تنتهي بمشيئة الله بيوم 30 من شهر ديسمبر الحالي 2020 وذلك للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وفي تلك الفترة نجد أن الكثير من محركات البحث يتصدرها التعرف على نتائج اختبارات الطلاب من منصة نور التعليمية.

خطوات التوصل لنتائج اختبارت الفصل الدراسي الأول

يوضح نظام نور التعليمي طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال إما حساب ولي الأمر على المنصة أو حساب الطالب نفسه، فيمكن للطالب تسجيل الدخول من خلال اتباع التالي:

على الطالب زيارة الموقع التالي https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx للوصول لصفحة نتائج الطلاب. بعد ذلك يتم تسجيل البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق المطلوب في الصفحة حتى يتم التأكد من أن الشخص ليس روبوت. في النهاية بعد تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح تمامًا، يتم اختيار تسجيل الدخول.

أما عن تسجيل الدخول لولي الأمر فيتم كالتالي:

يقوم بزيارة https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx للتوصل للصفحة اختبارات الطلاب الإلكترونية. ويختر ولي الأمر تبويب ولي الأمر حتى يتم الانتقال لصفحة جديدة خاصة بولي الأمر. يقوم ولي الأمر بتسجيل رقم سجله في المربع الخاص. ومن ثم تسجيل اسم المستخدم المقترح. يتم الضغط على تبويب التالي والالتزام بجميع الخطوات المطلوبة لاحقًا.

موعد نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول

سيتم بمشيئة الله الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول بالأسبوع الأول من عام 2021 بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات.