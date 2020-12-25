نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة العربية السعودية توضح حالات يتم استثنائها من عدم السفر للسعودية في فترة تعليق السفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالات مستثناة من تعليق السفر بالسعودية، قامت السلطات السعودية يوم الأحد الماضي الموافق 20 من شهر ديسمبر بتعليق حركة الطيران الجوي والبري من وإلى السعودية لمدة أسبوع كامل وهو قابل للتمديد، وذلك لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد والتقليل من حدة انتشاره السريعة، وذلك بعد قرار بريطانيا بوجود سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد وهي أشرس من السلالة السابقة وأسرع في الانتشار، وتسعى المملكة دائمًا في حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، ولكن قامت هيئة الجوازات السعودية بالسماح لأربع فئات فقط للسماح من وإلى السعودية.

تعليق حركة السفر الجوي والبري بالسعودية

بعد إعلان بريطانيا عن وجود سلالة فيروسية جديدة من فيروس كورونا المستجد بيوم 14 ديسمبر الماضي، موضحةً أن تلك السلالة أقوى من سابقتها، وانتشرت بشكل كبير في لندن وفي منطقة شرق المملكة، ولاحظت السعودية انتشار تلك السلالة بشكل سريع بين المواطنين لذلك قامت بوقف حركة السفر الجوي أو البري، حتى يتم إنقاذ المواطنين ومن الممكن أن يتم تمديد تلك المدة لفترة أخرى مؤقتة، وهذا ضمن الإجراءات التي أوضحتها المملكة العربية السعودية بعد الإعلان عن خطورة السلالة الجديدة، ووفقًا لذلك قامت المملكة السعودية بيوم الأربعاء بالقيام بتجربة اللقاح على نصف مليون مواطن سعودي مؤكدةً بأنه آمن وفعال وفقًا لما تقره السلطات الأميريكية المكتشفة لعلاج فايزر كما أنها توضح أن اللقاح فعال كذلك السلالة الجديدة.

الفئات المستثناة للسفر خارج المملكة

قامت هيئة الجوازات بتوضيح الفئات المسموح لها السفر من السعودية وهي:

حركات النقل والبضائع. سلاسل الإمداد من المناطق التي لم يتم اكتشاف فيروس كورونا المتحور بها.

على أن يقوم الأشخاص القادمين من أي دولة أجنبية في فترة 3 أشهر الأخيرة بعزل أنفسهم مع التأكد من إجراء فحص فيروس كورونا للتأكد من صحتهم وأنهم معافين.