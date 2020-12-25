نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 2020 etec للمعلمين الجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفق للخطة الزمنية التي وضعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب بشأن الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية لعام 2020 ، فأن اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي لعام 2020 هو بداية فتح باب التسجيل للمعلمين الجدد للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين في الاختبارين التربوي العام والتخصصي، وتستمر مدة التسجيل ثلاثة أيام متتالية بدايةً من يوم الخامس والعشرين حتى يوم السابع والعشرين من نفس الشهر.

رابط التسجيل للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

وما يجب ذكره هو أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قد بدء في استقبال طلبات المعلمين والمعلمات التابعين للمدارس الأهلية في الحصول على الرخصة المهنية من منتصف الشهر الحالي ثم تلاه معلمي التعليم العام وأخيراً المعلمين الجدد، ويجب على جميع المعلمين الطالبين الحصول على الرخصة المهنية زيارة الموقع الإلكتروني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

جدول موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب جدول زمني لإجراء اختبارات الرخصة المهنية، حيثُ يتم إداء اختبار التخصصي للمعلمين يوم الثالث والعشرون من شهر يناير المقبل حتى يوم الثلاثون من نفس الشهر، ويتم أداء الاختبار التربوي العام يوم العشرون من شهر مارس القادم ويستمر حتى يوم السادس والعشرون من نفس الشهر، كما أعلنت الهيئة عن موعد إعلان نتيجة الاختبارات الثلاثون من شهر مايو القادم لعام 2021.

خطوات الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

زيارة منصة الرخص المهنية والدخول فيها

تعبئة ما يُطلب من بيانات والتأكد من صحتها

دفع الرسوم الخاصة بالحصول على الرخصة المهنية

الدخول على الموقع الإلكتروني التابع للرخصة والقيام بالتسجيل tpl.etec.gov. sa.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

يشترط المتقدم للحصول على الرخصة المهنية هو إجتياز كل من الاختبارين (التربوي العام والتخصصي) في مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات

يجب على المعلم ذو خبرة أقل من خمس سنوات أن تكون درجة الاختبار ما بين 50 إلى 69 درجة

يجب على المعلم ذو خبرة أكثر من خمس سنوات الحصول على درجة تتراوح من 70 إلى 79

أما المعلم الخبير ذو خبرة أكثر من عشر سنوات الحصول على درجة 80 فأكثر.

والذي يجب ذكره هو أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات تحدد مدى خبرة وقدرات المعلم، ويمكن التقدم بطلب الحصول على الرخصة معلم ذوي الجنسية السعودية أو المعلم الأجنبي المقيم على الأراضي السعودية.