شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الجمعة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل إصابة 178 جديدة بفيروس “كورونا”، و 9 حالة وفاة ، و 207 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 361903 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 352815 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6168 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الجمعة .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :