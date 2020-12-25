قبل السفر.. اتبع هذه الخطوات لتتجنب الوقوع ضحية للمخاطر السيبرانية

بلادي – الرياض :

أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم (الجمعة)، 5 خطوات ضرورية لحماية البيانات عند السفر إلى الخارج، وذلك لتجنب الوقوع كضحية للمخاطر السيبرانية.

وأوصى المركز بالحرص قبل السفر على تقليل حجم المعلومات والبيانات المهمة والحساسة على الأجهزة المحمولة، وأن يحرص الجميع على تأمين حساباتهم وأجهزتهم بكلمات مرور قوية ومختلفة.

كما نصح بأن يأخذ المرء نسخة احتياطية لكل وثائقه المهمة، بجانب تجنب مشاركة الموقع الجغرافي على برامج التواصل الاجتماعي، وتوخي الحذر من أن يتم التجسس عليه أثناء إدخال الأرقام السرية أو عمله في الأماكن العامة.