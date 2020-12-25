وفاة مواطنيْن خليجييْن وإصابة 4 أشخاص في حوادث مرورية برماح

بلادي – الرياض :

توفي مواطنان خليجيان وأصيب 4 أشخاص بينهم خليجي، نتيجة تعرضهم لحوادث مرورية برماح بالقرب من مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، أنه تم مباشرة الحوادث المرورية من قبل فرق الهلال الأحمر وتم تقديم الدعم والإسناد لنقل المصابين من موقع الحادث لمستشفى رماح العام.

وأبانت “صحة الرياض” أنها استنفرت طواقمها الطبية بمستشفى رماح العام، وتم دعم قسم الطوارئ بالمستشفى بالكادر الطبي والفني مثل ما هو معمول به في مثل هذه الحالات، وتم استقبال جميع الحالات، وجرى تقديم الخدمات الطبية لبقية المصابين.