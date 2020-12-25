“المرور” يضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير على أحد الطرق بالطائف

بلادي – الرياض :
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الجمعة)، ضبط قائد شاحنة، خالف النظام بالقيادة في عكس اتجاه السير على أحد الطرق في الطائف.
وأظهر مقطع فيديو، قائد الشاحنة أثناء تعمده عكس السير على الطريق؛ معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضح “المرور” أنه تم القبض على قائد الشاحنة، وجرى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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