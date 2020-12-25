“غازكو” توضح التصرف السليم حال اكتشاف تسرب غاز

بلادي – الرياض :

وجهت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عدة نصائح للمواطنين والمقيمين؛ لضمان التصرف السليم في حال اكتشاف تسرب للغاز من الأسطوانات.

وأوردت الشركة عدة خطوات يجب أن يتبعها الشخص عند اكتشاف التسرب، وتبدأ بإغلاق الجوال وأي جهاز إلكتروني، وإبعاد أي مصدر للهب أو الشرار كالكبريت أو الولاعة والسجائر من المكان، كما يتم فتح النوافذ والأبواب للتهوية.

وأضافت أنه يجب الحرص على إخراج جميع الأشخاص من الموقع، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل بالكامل من المصدر الرئيسي، مشددة على عدم استخدام مفاتيح الكهرباء مطلقاً، ومن ثم محاولة إغلاق مصدر التسرب.