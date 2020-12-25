“شرطة نجران”: القبض على مقيم ظهر في فيديو متباهياً بإطلاق أعيرة نارية

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة نجران، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، متباهياً بإطلاق أعيرة نارية من سِلاح.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة نجران الرائد عبدالله العشوي، أنه إشارة إلى المقطع المتداول ويظهر فيه شخص يطلق أعيرة نارية من سِلاح بحوزته، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه.
وأبان أن المتهم مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وأنه خالف الأنظمة والتعليمات وعرض أمن وسلامة الآخرين للخطر بما أقدم عليه، إضافة إلى توثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعلته.
وأضاف أنه تم ضبط السِلاح المستخدم في الواقعة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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