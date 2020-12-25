نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستفسار والاستعلام عن المساعدة المقطوعة.. استعلم عن مقطوعة الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة تعد إحدى المعونات والمساعدات التي تقوم بها الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين لاعانتهم على ظروف الحياة وغلاء الأسعار، وهي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق هدف المملكة في تطبيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع السعودي، حيث تقوم المملكة بتوفير العديد من المساعدات المالية المختلفة العديد من فئات الشعب السعودي، وقد تزايدت عمليات البحث حول كيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان ، ستجدون الرد على هذا السؤال خلال الفقرات التالية.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

نظراً لما تقوم به الحكومة السعودية من توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين السعوديين، كما تعمل على توفير فرص عمل للشباب وغيرها، تقدم الحكومة السعودية إعانة مقطوعة الضمان للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، وقد خصصت وزارة الموارد البشرية رابط خاص للاستفسار عن المساعدة المقطوعة، ويمكن أيضا التقديم على مقطوعة الضمان من خلال نفس الرابط الذي خصصته الحكومة.

كيفية التقديم على مقطوعة الضمان

قد تعددت الأسئلة عن كيفية التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة بعد استيفاء الشروط عليكم اتباع السطور التالية:

أولاً: قم بالتوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة السعودية

السعودية بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد خاص بك على موقع الوزارة

عليك كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من الاسم وكلمة السر، ورقم الهاتف ورقم بطاقة الهوية

قم بالتأكد من صحة الأرقام والبيانات المدخلة

بعد ذلك قم بكتابة كلمة مرور قوية.

قم بإدخال رمز التحقق الموجود أمامك على الصفحة قم بالضغط على كلمة تأكيد

بعد ذلك قم بكتابة الاسم رباعي والنوع والسن

يقوم المواطن بإدخال وظيفته وتحديد المؤهل الخاص به، وكذلك العنوان البريدي الإلكتروني

بعد ذلك يقوم بكتابة رقم الحساب البنكي الخاص به.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكن الآن لجميع المواطنين السعوديين الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالإضافة إلى معرفة موعد صرف الإعانة عبر: