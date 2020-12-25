نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج نظام نور 1442 نتائج الفصل الدراسي الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج نظام نور، إن الحكومة في المملكة العربية السعودية تبذل كل جهدها حتي تقوم بمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يحدث في جميع دول العالم، والذي نلاحظ أنه يتجه نحو التعامل مع الانترنت في أغلب الأشياء، وعليه فإن من ضمن التطور التكنولوجي الذي وفرته الحكومة في المملكة العربية السعودية، هو نظام نور، الذي يوفر علي الطلاب والطالبات في المرحلة الإبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية هم وأولياء أمورهم التعرف علي النتائج الخاصة بهم، وذلك من خلال رابط نتائج نظام نور الإلكتروني، ويذكر أن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تقوم بالإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات من خلال نظام نور، بعد أن يتم تصحيح الامتحانات بأكملها بكل شفافيه ونزاهه.

رابط نتائج نظام نور

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، رابط نتائج نظام نور الذي وفرته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للاستعلام عن النتائج الخاصة بالامتحانات في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، موضح إليكم كالتالي:-

الرابط الخاص بموقع نظام نور الإلكتروني للاستعلام عن النتائج.

الاستعلام عن النتائج نظام نور

نوضح لكم من خلال النقاط التالية أسهل طريقة للاستعلام عن النتائج نظام نور، من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول علي الرابط الخاص بموقع نظام نور الرسمي الإلكتروني اضغط هنا تسجيل الدخول نظام نور.

قم بكتابة اسم المستخدم الخاص بك، وفي حالة أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد قامت بتفعيل التعامل برقم الهوية الخاص بك، فيمكنك كتابة رقم الهوية بدلاً من اسم المستخدم.

قم بعدها بكتابة كلمة المرور الخاصة بك.

قم بكتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك في موقع نظام نور.

وبعدها تقوم بالضغط علي كلمة تسجيل دخول.

وعندها سوف تنتقل تلقائياً إلي صفحة أخري.

قم بالضغط علي كلمة تقارير.

سوف تندرج تحت كلمة تقارير العديد من الخيارات.

قم باختيار نتائج درجات الطلاب.

سوف تنتقل بعدها تلقائيا إلي صفحة أخري.

قم بكتابة اسم الطالب.

اكتب الفصل الدراسي المقيد فيه الطالب.

وبعد ذلك قم بالضغط علي كلمة عرض.

وعندها سوف يعرض لك النتيجة الخاصة بالترم الأول الخاصة بالطالب أو الطالبة الذي يستعلم عن النتيجة بكل التفصيل بالدرجات.

وعندها من الممكن أن تقوم بطباعة النتيجة الخاصة بالطالب أو الطالبة بكل التفصيل بالدرجات إذا كنت ترغب في طباعة النتيجة والاحتفاظ بها.

الخدمات التي يقدمها نظام نور

نظام نور هو إحدى الخطوات التي قامت بها المملكة منذ عدة سنوات في إطار إدخال التقنية والتكنولوجيا لمجال التعليم، حيث يقدم نظام نور العديد من الخدمات إلى الطلاب وإلى المعلمين وأيضاً إلى أولياء الأمور، وعلاوة على ذلك فهو يحتوي عدداً كبيراً من الخدمات الإليكترونية التابعة لوزارة التعليم نذكر منها على سبيل المثال:

الحصول على نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

متابعة أولياء الأمور دوريا لتقارير أبنائهم.

يتم مراسلة أولياء الأمور دورياً من خلاله.

نظام قوي لنتائج الطلاب الامتحانية.

يتم تسجيل الطلاب في المدارس من خلال هذا النظام

لهذا السبب فإن نظام نور ورابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 سوف يسهل على الطلاب من كل أناء المملكة معرفة النتائج الخاصة بهم في الفصل الدراسي الأول 1442.