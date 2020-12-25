نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية للمرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية , أتاح نظام نور طرق كثيرة لمَعرفة النتائج، لأن أثناء استعلام الطُلاب عن النتيجة يًحدث ضغط على السيرفر الخاص بالنتيجة، لذا يَتسنى للطُلاب استخدام طُرق كثيرة لمعرفة النتيجة بكل سهولة.

نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية

ولمعرفة النتائج برقم الهوية في نظام نور يَتم إتباع هَذه الخطوات الآتية

الضغط على رابط للدخول على مَوقع نظام نور الرسمي.

ثم إدخال رقم الهوية الخاصة بالمُستخدم (الطالب).

ثم ادخال رقم المرور ويَليها رمز التَحقق.

والضغط على أيقونة التَقارير والتي يُمكن من خلالها اختيار (نَتائج درجات الطُلاب).

ثم إدخال اسم الطلب واختيار (الفصل الدراسي) ثم الضغط على عرض.

يَجب الانتظار دقائق لحين تَحميل النتائج ومَعرفتها، كما يُمكن القيام بَطباعة النَتيجة والاحتفاظ بها.

خطوات الاستعلام عن النتائج بدخول ولي الأمر

يُمكن لولي الأمر الاستعلام عن النتائج في نظام نور بكل سهولة، عبر القيام بالتسجيل في حساب نور (ولي أمر)، عن طريق الدخول عبر الرابط الرسمي لــ ـنظام نور ، واتباع هَذه الخطوات الآتية:-

يَتم اختيار التسجيل بحساب ولي الأمر ثم الضغط على تَسجيل جديد.

سَيَتعين على ولي الأمر كتابة رقم الهوية، ومَحل الإقامة، وأيضًا تاريخ الميلاد.

ثم اختيار الصف الدراسي التابع له الطالب بالإضافة إلى جميع بيانات الطالب مثل تاريخ ميلاده وعنوان المقُيم فيه.

كتابة كل البيانات التي يُمكن النظام من خلالها التواصل مع ولي الأمر.

ثم تَحديد الإدارة التَعليمية التابعة لها المدرسة مع كتابة اسمها.

ثم الضغط على تَسجيل.

الآن يُمكن أن يقوم ولي الأمر بَمعرفة النتيجة من أيقونة تَقارير، ومَعرفة النتائج، بالإضافة إلى مَعرفة كل ما يَخص الطالب من الحضور والغياب، وكل الأخبار المُتعلقة بالطالب والمدرسة، وإجراءات النقل وغيرها من الأمور بكل سهولة، وبالتالي ايضًا التعرف على نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية.