نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 60 ألف ريال بدون فوائد أو رسوم لمواطني المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية يقدم كل فترة زمنية مزايا جديدة وعروض جديدة لبعض القروض الجديدة التي يتم طرحها لجميع الأسر السعودية بالمملكة العربية السعودية، وقد كشف بنك التنمية عن قرض جديد لجميع الأسر السعودية يسمي بقرض آهل والذي يساعد به المواطنين في قضاء حوائجهم المختلفة ودعم الاحتياجات الأساسية لهم من خلال تمويل ميسر يصل مبلغ إلى 60 ألف ريال سعودي، وقد صرح بنك التنمية الاجتماعية علي أنه يهدف دائماً إلى تقديم قروض لهم أثر إيجابي وفعال علي حياة المواطن السعودي، ومساعدته علي تطوير حياته الاجتماعية والمادية إلى الأفضل، ودائماً ما يختار بنك التنمية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجاً لهذه القروض وللأفراد الأقل دخلاً فهؤلاء لهم الأولوية في صرف قروض بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات الحصول علي قرض آهل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية مبلغ التمويل للقرض الجديد “آهل” والذي يصل إلى مبلغ 60.000 ألف ريال كحد أقصي للحصول علي التمويل الذي يرغب به كل عميل علي أن يكون المواطن مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يتم الحصول علي القرض بدون دفع أي فوائد أو دفع أي رسوم خاصة بقرض آهل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية.

يسمح بنك التنمية الاجتماعية بسداد قيمة القرض علي فترة زمنية تصل إلى 60 شهر من بداية تاريخ التمويل.

سرعة كبيرة في الموافقات التي يصدرها بنك التنمية الاجتماعية للحصول علي قروض آهل الجديدة.

شروط بنك التنمية الاجتماعية لصرف قروض آهل لجميع المواطنين

يصرف بنك التنمية الاجتماعية قروض آهل لمن يحمل الجنسية السعودية فقط.

الحد الأدنى لمبالغ قروض آهل هو مبلغ 18 ألف ريال سعودي، والحد الأقصى هو مبلغ 60 ألف ريال.

يمنح بنك التنمية الاجتماعية قرض آهل لجميع المواطنين من الرجال والنساء الذين يعملون بالقطاعات الحكومية والخاصة، وممن سبق لهم الحصول علي أحد قروض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية. مثل قروض التمويل العقاري والترميم أو قرض كنف أو أي قرض من قروض الأسرة المتنوعة.

يجب علي الموظف أو المتقاعد أ والطالب أو ربات المنزل الذين يعملون في القطاع الخاص تقديم كفالة من خلال نموذج 105 من خلال بنك التنمية الاجتماعية، ولا يشترط للموظف الحكومي تقديم نموذج الكفالة.

طريقة الحصول علي قرض آهل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية

يستطيع جميع المواطنون المقيمين بالمملكة العربية السعودية طلب الحصول علي مبلغ تمويل آهل من خلال تقديم طلب نموذج تمويل عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني.

رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني

بنك التنمية الاجتماعية يوفر رقم اتصال مجاني موحد لجميع العملاء التابعين له أو للعملاء الجدد وهو 920008002 وهو رقم اتصال موحد لجميع العملاء علي مدار 24 ساعة، يمكن من خلاله الاتصال والاستفسار عن جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، أو تقديم بعض الاقتراحات المختلفة الخاصة بخدمات المواطنين.