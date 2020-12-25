نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 إصدار فوري للرخص عبر tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الرسمي بعد أن تم الإعلان عن مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات ممن اجتازوا اختبار الكفايات ومن لم يجتازها، كما تم الإعلان أيضاً من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية والذي بدأ اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر 2020م.

حيث تم بدء استقبال طلبات التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي لدخول اختبار الرخصة المهنية (العام – التخصصي) بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، واستمر باب التسجيل مفتوحاً لمدة ثلاثة أيام لينتهي في تاريخ السابع عشر من نفس الشهر، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني للتسجيل في اختبارات الرخص المهنية لغير المجتازين لاختبار كفايات، وإصدار الرخصة للمعلمين المجتازين للاختبار.

تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يعتبر اختبار الرخصة المهنية من أهم الأدوات التي تساعد على رفع جودة المعلمين والمعلمات والعمل على تحسين القدرات والمهارات لديهم بما يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة التعليمية ورفع مستواها، حيث يتم التأكد من امتلاكهم الكفاءة المطلوبة لأداء المهنة الأهم على الإطلاق وهي مهنة التعليم، لذلك فإن هذا الاختبار يُعد مطلباً أساسياً للحصول على رخصة معلم.

وقد أعلنت الهيئة عن البدء في الإصدار الفوري للرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ممن اجتازوا اختباري الكفايات العام والتخصصي عن طريق نظام إلكتروني متكامل تابع للهيئة، وقد تم الربط بين هذا الموقع وبين بعض المواقع الأخرى باعتبارهم أنظمة ذات علاقة وهم (نظام نور – نظام فارس – هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي – قناة التكامل الحكومية).

ويستقبل الموقع المختص بإصدار الرخص المهنية في الوقت الحالي طلبات التسجيل لمعلمي ومعلمات التعليم العام للدخول إلى اختباري الرخصة المهنية العام والتخصصي الذي بدأ اعتباراً من تاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، ويستمر لمدة أسبوع كامل لينتهي في تاريخ الرابع والعشرين من نفس الشهر، ومن يرغب في التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل وإصدار الرخص المهنية الرسمي (tpl.etec.gov.sa). رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.qiyas.sa).

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية وإصدارها

يتم التسجيل في الرخص المهنية لمعلمي ومعلمات المملكة من خلال اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، ويمكنكم التعرف على خطوات التسجيل والإصدار بطريقة يسيرة من خلال الفيديو التالي:

ويجب العلم أن هناك فارقاً بين ما إذا كان المستفيد من موقع الرخص المهنية مجتازاً لاختباري الكفايات العام والتخصصي أم لا، حيث يتم إصدار الرخصة مباشرة للمجتازين بشكل فوري بعد اتباع خطوات الإصدار الموضحة بالفيديو، أما غير المجتازين فيقوموا بالتسجيل في الاختبار وفقاً للمواعيد الرسمية المحددة من جانب الهيئة.

اختبار الرخصة المهنية 1442

يتم استخدام نتائج اختبار الرخصة المهنية من أجل الحصول على الرخصة لشاغلي الوظائف التعليمية “المعلمين – المعلمات”، ومن ثم المفاضلة للوظائف التعليمية من جانب الجهات المختصة بهذا الأمر بوزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب أمام المعلمين على رأس العمل أو ممن يرغبون في الالتحاق بمهنة التدريس من حاملي مؤهل البكالوريوس إمكانية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بقسميه العام والتخصصي.

تحديث: تم البدء في استقبال طلبات التسجيل الواردة من المعلمين الجُدد في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات عبر موقع نظام الرخص الإلكتروني التابع للهيئة اعتباراً من اليوم الجمعة بتاريخ 10 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 25 ديسمبر 2020م وفق ما هو محدد رسمياً من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومن يرغب في تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الجُدد، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.