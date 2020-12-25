نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض التقسيط سيارات تقسيط بدون شروط أقل من 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عند البحث عن أفضل عروض التقسيط في سوق السيارات الجديدة في السعودية، لابد أن نمر على هافال حيث السيارة هافال H2 موديل 2021 الرياضية ذات الإمكانيات الرائعة حيث أصبحت عروض تقسيط السيارات من الأمور الرائجة جدًا خاصة في النصف الثاني من العام حيث تتجه العديد من وكالات السيارات على تقسيط السيارات الجديدة أو عرض سيارات مستعملة أقساط بسعر تنافسي بهدف التخلص من الموديل القديم قبل نزول الموديلات الجديدة.

سعر هافال H2 موديل 2021

يبلغ سعر هافال H2 موديل 2021 في السعودية بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 50 ألف ريال.

أما سعر هافال H2 موديل 2021 في السعودية شامل الضريبة المضافة فيصل إلى حوالي 57 ألف ريال.

يبلغ القسط الشهري للسيارة في حدود 850 ريال شهريًا أي أنها تندرج في ذات الفئة.

عروض تقسيط هوندا اكورد LX موديل 2020 في السعودية

يشمل أحدث عروض تقسيط هوندا اكورد 2020 من الوكيل الحصري في السعودية ما يلي:

ضمان الوكيل 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب. ضمان إضافي يصل حتى نصف مليون كم أو 5 سنوات. كوبون عازل حراري مجانًا. سعر هوندا اكورد LX موديل 2020 بدون ضريبة القيمة المضافة 87.00 ريال.

شانجان ايدو Limited 2021

تندرج شانجان ايدو Limited موديل 2021 ضمن فئة سيارات أقساطها 1000 ريال أو أقل حيث يبلغ سعرها نقدًا بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 56 ألف ريال بينما يبلغ سعر شانجان ايدو 2021 شامل الضريبة المضافة قرابة 64 ألف ريال ويمكن شراء هذه السيارة بالتقسيط على 60 شهرًا بعد دفع 10 % من قيمة الثمن ويكون القسط الشهري أقل من ألف ريال.

تقسيط تويوتا هايلوكس GL-D4D 2020 غمارتين

يمكن الحصول على تويوتا هايلوكس غمارتين موديل 2020 بالتقسيط بقسط شهري أقل من ألف ريال وهذا يتطلب أن تكون الدفعة المقدمة 35% من ثمن السيارة أي ما يعادل قرابة 35 ألف ريال.

يبلغ سعر تويوتا هايلوكس GL-D4D 2020 غمارتين بدون ضريبة القيمة المضافة 85 ألف ريال. يبلغ سعر تويوتا هايلوكس غمارتين 2020 شامل ضريبة القيمة المضافة 97 ألف ريال. يصل قسط تويوتا غمارتين 2020 أقل من 1000 ريال في حال تم دفع 35 % من الثمن وكان التقسيط على 24 شهرًا

تقسيط بدون شروط

في الواقع لا يوجد تقسيط بدون شروط فكلمة التقسيط في حد ذاتها أول ما تسمعها يتبادر إلى ذهنك العديد من الشروط والضمانات التي قد يطلبها البائع من المشتري الذي يجد نفسه مضطرًا للرضوخ لهذه الشروط دون نقاش أو جدال لكن مع ذلك هناك تفاوت في شروط التقسيط والضمانات التي يطلبها وكلاء السيارات وذلك يتوقف على العديد من الأمور من بينها ما يلي:

جهة العمل التي ينتمي إليها المشتري : فالجهات الحكومية أعلى موثوقية من القطاع الخاص حيث فرص التخلي عن الموظفين أكبر كما أن القطاعات العسكرية والقضائية وأعضاء النيابة العامة لديهم موثوقية أكبر من باقي القطاعات الحكومية.

جهة التمويل : وهي الجهة التي تقدم التمويل للمشتري حيث تقوم بدفع قيمة السيارة بالكامل إلى الوكيل أو معرض السيارات وتحصيل القسط الشهري من المشتري وغالبًا ما تكون جهة التمويل بنوكًا أو شركات التمويل المرخص لها بتمويل تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة.

نسبة الدفعة الأولى : تلعب قيمة الدفعة الأولى دورًا مهمًا في تحديد شروط التقسيط بل يمكن الحصول على تقسيط بدون شروط تذكر عند دفع 60 % أو أكثر من قيمة السيارة حيث تقل نسب المخاطرة لدى جهة التمويل.

سعر السيارات بالتقسيط : كذلك يلعب سعر السيارة دورًا مهمًا في تحديد شروط التقسيط حيث كلما كانت السيارة رخيصة كانت شروط التقسيط أسهل.

تقسيط السيارات من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي التجاري في السعودية عروض تمويل السيارات الجديدة من خلال التمويل بالمرابحة بمعدل سنوي في حدود 11 % من قيمة سعر السيارة شامل الضريبة المضافة.

تبلغ قيمة الرسوم الإدارية على قرض السيارة في البنك الأهلي 1 % من سعر السيارة وبحد أقصى 5 آلاف ريال.

مدة التقسيط تصل إلى 60 شهرًا أي 5 سنوات.

كم مبلغ الضريبة على السيارات الجديدة ؟

يتوقف مبلغ الضريبة على السيارات الجديدة على العديد من العوامل من أهمها ما يلي: موديل السيارة الجديدة. سعر السيارات الجديدة. السعة اللترية. الكماليات التي تحتوي عليها السيارة الجديدة. هل تم شراء السيارة بالتقسيط أم نقدًا. عدد الأقساط والدفعة المقدمة. عدد السيارات التي يمتلكها المشتري ومسجلة باسمه.



أفضل عروض التقسيط

هناك العديد من السيارات يمكن شراءها بأقساط أقل من 1000 ريال شهريًا وهو مبلغ لا يمثل أية أعباء تذكر على المشترين وكذلك يمكن تخفيف شروط التقسيط لدرجة لا يطلب معها البنك تحويل الراتب كاملاً ويتم الاكتفاء بتحويل قيمة القسط الشهري فقط وبالتالي تعد من أفضل عروض التقسيط حيث لا يتحمل المشتري عبء تحويل الراتب إلى البنك الممول خاصة إذا كان يختلف عن بنكه الذي يتقاضى منه الراتب.

ومن بين السيارات التي يمكن شراؤها بالتقسيط بقسط شهري أقل من ألف ريال نجد ما يلي: سوزوكي ديزاير 2020 وهي أرخص سيارة يابانية في السعودية وتتميز بكفاءتها في الطرق الداخلية والمسافات القصيرة داخل المدينة وقسطها الشهري في حدود 600 ريال. نيسان سنترا 2020 وهي سيارة ذات تقنية فرنسية عالية وكفاءة أيضا على الطرق الممهدة والداخلية وقسطها الشهري في حدود 750 ريالا. رينو سمبل 2020 هي سيارة أوروبية تتوفر لها العديد من الإمكانيات الترفيهية والتقنية مع تاريخ عريق تمتلكه علامة رينو الفرنسية الأصل حيث يتراوح سعر هذه السيارة ما بين 38 إلى 41 ألف ريال أما سعر تقسيط رينو 2020 فهو أقل من ألف ريال شهريًا وتعد هذه السيارة من بين السيارات الرخيصة في السعودية لكنها كذلك مناسبة بشكل أكبر للمسافات القصيرة والسير داخل المدن بكفاءة.



تقسيط سيارات 2021

وقد دخلت هذه السيارات في فئة السيارات ذات القسط الشهري أقل من ألف ريال لموديلات 2020 وهو نفس الأمر في العام الجديد وذلك إلى جانب عدة سيارات من موديلات العام الجديد من بينها ما يلي:

تقسيط كيا بيجاس 2021

تم طرح كيا بيجاس 2021 في السعودية بمحرك سعة 1.4 لتر يعمل بنظام الحقن المتعدد، وبقوة حصانية تبلغ 95 حصانًا فيما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 132 نيوتن / متر.



يبلغ سعر كيا بيجاس 2021 في السعودية بدون الضريبة المضافة : 40 ألف ريال تقريبًا.

أما سعر كيا بيجاس 2021 شامل القيمة المضافة في السعودية فيصل إلى 46.500 ريال تقريبًا.

يبلغ قسط كيا بيجاس 2021 أقل من 1000 ريال شهريًا حتى بدون دفعة مقدمة في حال التقسيط على 60 شهرًا وهو أطول فترة تقسيط سيارات ممكنة .

في حال تم دفع 10 % من مقدم السيارة يمكن تقسيط كيا بيجاس 2021 في حدود 850 ريال شهريًا.

تقسيط اريزو 3

اريزو 3 وهي سيارة صينية الصنع تقدمها شيري السعودية ضمن عدد من السيارات بالتقسيط مع قسط شهري أقل من ألف ريال حيث يقدر قسط اريزو 3 موديل 2021 بحوالي 860 ريالًا.

تقسيط تيجو 2

سيارة تيجو 2 وهي أيضا من فئة السيارات الصينية التي دفعت بها شركة شيري في السوق السعودية وحصلت على نسبة لا بأس بها من المبيعات في السوق المحلية حيث يبلغ القسط الشهري للسيارة شيري تيجو 2 موديل 2021 حوالي 992 ريال.

تقسيط سوزوكي ديزاير

أما سوزوكي ديزاير 2021 فلا تزال كذلك من ضمن السيارات ذات القسط الأقل من ألف ريال ليس هذا فحسب بل هي أرخص سيارة يابانية في السعودية.

وهناك العديد من السيارات الجديدة التي يمكن الحصول عليها بقسط شهري أقل من ألف ريال وهذه الفئة كلها تندرج تحت فئة واحدة وهي السيارات الأصغر أو السيارات الأنسب للسير داخل المدن لأن الذين يبحثون عن سيارات لرحلات البر أو للسفر الطويل والطرق الوعرة لا يتقيدون بسعر السيارة بل بقدرات هذه السيارة ومدى قدرتها على التحمل في ظل الأجواء القاسية في المملكة.