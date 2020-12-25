نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي متاح للسعودي والمغترب يصل إلى 2 مليون ريال من مصرف الإنماء السعودي بأطول فترة سداد وبأقل رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن مميزات التمويل الشخصي في العديد من مصارف المملكة ومقارنتها مع بعضها البعض، واختيار الأفضل حسب رؤية كل فرد علي حده ووفق قدرته علي السداد الشهري للأقساط الشهرية، ويأتي مصرف الإنماء أحد المصارف البارزة بالمملكة التي تعمل علي تقديم تمويلات نقدية تهم كل مواطن نظراً لتعدد استخدامات التمويل الذي يتيحه هذا البنك، ولتوفير التمويل بعدة مبالغ اختيارية تبدأ من المبالغ الصغيرة والمتوسطة حتي الوصول إلى مبلغ 2 مليون ريال، حيث يهدف بنك الإنماء إلى استفادة جميع الفئات المختلفة لجميع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقضى التمويل الشخصي من مصرف الإنماء جميع الاحتياجات الشخصية لكل مواطن مثل التعليم أو السفر أو الزواج أو شراء أثاث، وسوف نوضح لكم تفاصيل القرض الشخصي من مصرف الإنماء السعودي من حيث الشروط والمميزات للمواطن السعودي والمقيم لكل من يرغب في الحصول عليه.

مميزات التمويل الشخصي من مصرف الإنماء السعودي

يتم صرف التمويل النقدي خلال وقت سريع من تقديم طلب التمويل.

يصل مبلغ القرض الشخصي إلى 2 مليون ريال.

يتم صرف القرض الشخصي للمواطن السعودي والمقيم وبدون موافقة من الكفيل.

يتم صرف المبالغ النقدية بموافقة مع الأحكام الشرعية بالبلاد لجميع المبالغ.

سداد الأقساط إلى فترات بعيدة تصل إلى 60 شهر كحد أقصي وحسب رغبة العميل في طرق السداد وفق راتبه الشخصي.

سرعة كبيرة في تحويل مبلغ القرض الذي يختاره العميل علي الحساب البنكي للعميل خلال ساعات من تقديم طلب القرض.

شروط صرف التمويل الشخصي من مصرف الإنماء السعودي

أن يمتلك العميل حساب جاري بمصرف الإنماء.

إحضار بيان توضيحي من جهة العمل يفيد ويوضح أسم الوظيفة وتاريخ الالتحاق بالعمل ومدة العمل الكلية بجهة العمل.

إمكانية تحويل الراتب الخاص بالعميل إلى مصرف الإنماء حتي يتم تحويل مبلغ التمويل.

تحصيل نسبة رسوم إدارية 1% من قيمة التمويل، أو بحد أعلي 5000 ريال، حسب الأقل بينهما.

التزام العملاء بمواقيت سداد الأقساط التي يتم تحديدها مع البنك في المواعيد المحددة.

تقديم إلكتروني من مصرف الإنماء للحصول علي التمويل الشخصي

أتاح مصرف الإنماء بالمملكة العربية السعودية إمكانية التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمصرف للحصول علي تمويل شخصي بدون رسوم من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي: تقديم طلب تمويل، ومن خلال النموذج الإلكتروني يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة كالآتي: