نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي عقوبة إتلاف الخطوط الحديدية؟ النيابة العامة تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إتلاف الخطوط الحديدية بأي شكل من الأشكال ،كان من ضمن القرارات الهامة التي وافق عليها مجلس الوزراء أثناء انعقاده بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، وذلك بهدف تعديل نظام النقل في الخطوط الحديدية، والذي أكد على أن هناك عدد من الممارسات المحظورة التي يمنع القيام بها تجاه الخطوط الحديدية، وأن من يقوم بها سوف تكون عقوبته إما السجن أو الغرامة طبقا لنوع المخالفة التي تم القيام بها، والتي سوف نوضحها لاحقا من خلال السطور التالية كما سنوضح من خلال البيان الحاسم التي أصدرته النيابة العامة مؤخرا حول ما هي عقوبة إتلاف الخطوط الحديدية، حيث أكد بيان النيابة العامة جزئية هامة و هي أن النقل البري من خلال الخطوط الحديدية ينعم بحماية جزائية، ولهذا فيمنع القيام بأي حالة عبث أو تعمد إتلاف أو سرقة لأي من مكونات الخطوط الحديدية، ويشمل ذلك أيضا كافة تجهيزات الخطوط والمرافق التابعة لها.

ما هي الممارسات الممنوع القيام بها ضد الخطوط الحديدية و المرافق التابعة لها ؟

و إليكم عدد من الممارسات التي أكدت النيابة العامة على وقوع العقوبة لكل من يقوم بها ، و هي :

استخدام الخطوط الحديدية لغير الغرض الذي خصصت له.

الوقوف الخاطئ في داخل الحرم الحديدي ، سواء كان الواقف من الأشخاص أو المركبات أو حتى الحيوانات.

القيام باجتياز السياج الخاص بالخط الحديدي.

القيام بقطع السياج الخاص بالخط الحديدي.

قطع أي من كابلات أو تمديدات الخط الحديدي

القيام بفرد وضع اليد على أي من أجزاء الحرم الخاص بالخط الحديدي

محاولة منع موظفين ضبط المخالفات من القيام بأداء أعمالهم، أو محاولة إعاقتهم عن أداءها .

ما هي عقوبة إتلاف الخطوط الحديدية؟ النيابة العامة تجيب

وقد أشارت النيابة العامة في بيانها إلى أنه وفقا لنظام النقل الخاص بالخطوط الحديدية، فإنه يمنع أيضا القيام بأي من الأمور التالية و التي أكدت على قيامها بتولي التحقيقات في حالة القيام بها ، وهي :

قص الخط الحديدي

تفكيك الخط الحديدي

اقتطاع الخط الحديدي

سرقة الخط الحديدي.

سرقة مرافق الخط الحديدي

سرقة تجهيزات الخط الحديدي

تعمد إتلاف الخط الحديدي أو أي من المرافق التابعة له أو تجهيزاته .

ما هي المناطق التي يطبق عليها نظام النقل بالخطوط الحديدية؟

كشف بيان النيابة العامة إلى أن جميع المخالفات و الممارسات التي تم الإشارة إليها، و أن من يقوم بها يقع تحت طائلة العقوبات، تشمل المناطق الآتية ، وهي :

المحطات

ورش الصيانة سواء المتحركة أو الثابتة

محطات تزويد القطار بالوقود

ساحات مناورات القطارات

مواقف العربات والقطارات .

أما عن العقوبات فهي كما سبق و أشرنا ستكون طبقا لنوع المخالفة التي تم القيام بها ،و هي :