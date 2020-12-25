نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبار الرخصة المهنية وشروط الحصول عليها للمعلمين الجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اختبار الرخصة المهنية من المواعيد المهمة التي يبحث عنها المعلمين الجدد بشكل مستمر، حيث تواصل هيئة تقويم التعليم والتدريب في تلقي الطلبات الخاصة بالمعلمين الجدد الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية ودخول اختبار الرخصة المهنية وذلك تمهيداً وبداية للاختبارات المحددة ووفقاً للجداول الزمنية التي قامت الهيئة العامة للتقويم والتدريب بإعلانها، بالإضافة إلي ذلك يستمر التقديم لمعلمي التعليم الأهلي والإضافة لمعلمي التعليم العام في الوقت من 27/12/2020.

موعد اختبار الرخصة المهنية

كما يمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي من الفترة 28/12/2020 حتي 7/1/2021 بالإضافة إلي الاختبار العام من الفترة 28/12/2020 حتي الفترة 28/2/2021، وبالترتيب سوف تكون الفترة الأولي لاختبارات التخصص من المدة 23 يناير 2021 حتي 30 يناير 2021 أما الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية سوف تكون خلال الفترة والمدة من 20 مارس 2021 حتي 26 مارس 2021 وهذه هي التواريخ التي يمكنكم التعرف عليها وتتبعها من اجل الحصول علي الرخصة المهنية، كما يمكنكم الدخول في رابط التسجيل في الرخصة المهنية وذلك من اجل تسهيل عملية الدخول بشكل سريع وكامل لكل المعلمين والمعلمات الجدد.

موعد نتائج اختبار الرخصة المهنية

حددت الهيئة العامة أن ميعاد الرخصة المهنية وإصدار الرخصة سوف يكون في 30/5/2021 على حسب الدرجات من ممارس ومتقدم وخبير وذلك لكل الحاصلين على الشهادة الجامعية بدرجة بكالوريوس فيما اعلي وبالأخص المعلمين والمعلمات اللذين هم على رأس العمل والراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات بالإضافة إلي ذلك سيتم إصدار رخصة معلم للمعلمين والمعلمات اللذين يقومون بمزاولة مهنة التعليم عند موعد نفاذ اللائحة وممن يحملون مؤهلا غير الجامعي.

شروط الحصول على الرخصة المهنية