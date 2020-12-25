نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي huawei nova 8 الجديد تصميمات جديده وأسعار تنافسيه مواصفات رائعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه هواوي عن إطلاقها لهاتف هواوي huawei nova 8 الجديد من هواوي عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي تم إطلاقه في الصين الأيام الحالية والتي من المتوقع إطلاق هاتف هواوي huawei nova 8 قريبا في الأسواق العربية، حيث عملت شركه هواوي علي تحسين الهاتف من حيث الخامات المصنوعة منه والتصميم الجديد للكاميرات والتي سوف نشرحها لكم من خلال المقالة الأتية.

مواصفات هواوي huawei nova 8

أعلنت شركه هواوي عن جميع مواصفات هاتف هواوي huawei nova 8 الجديد والذي تم تدعيمه بمعالج قوي وشاشه اقوي بالإضافة إلي المميزات التي سوف نختصرها لكم من خلال الأتي:

أبعاد الهاتف 160.1×74.1×7.6 ملي مع وزن 169 جرام.

الهاتف مصنوع من خامات خارجيه وهي الزجاج أما من الخلف فريم ألومنيوم.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال جيل خامس من نوع نانو.

لا يوجد منفذ لكارت ميموري.

شاشه الهاتف من نوع oled بقياس 6.57 بوصه وتأتي بدقه 1080×2340 بكسل وتدعم جوده fhd مع كثافه بكسلات 392 بكسل وأبعاد عرض 19.5:9 وتدعم الكاميرا الأمامية اعلي ووسط الشاشة.

الهاتف يدعم معالج من نوع kirin 985 ثماني النواة ومعالج رسومي اخر من نوع mali-g77.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10 بواجه 11.

مساحه تخزين الهاتف تأتي بإصدارين 128 و 256 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بأربع كاميرات تتميز الأولي بدقه 64 بكسل والثانية بدقه 8 بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل ماكرو والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل مخصصه بالعزل بالإضافة إلي فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 32 ميجا بكسل.

لا يدعم الهاتف منفذ للسماعات الخارجية.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمجه اسفل الشاشة ويدعم أيضآ بصمه للوجه.

الهاتف يدعم بطاريه بحجم 3800 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوه 66 وآت.

ألوان الهاتف اللون الأزرق واللون الأسود واللون الأخضر واللون الأبيض.

سعر هواوي huawei nova 8

أعلنت شركه شاومي عن هاتف هواوي huawei nova 8 كما أعلنت أيضا عن سعره بالخارج الذي تم إصدارة به التي سوف يتم بداية بيعها في الصين من يوم 30 ديسمبر 2020 والمتوقع وصوله إلي الدول العربية في أول السنه الجديدة، وهذه الأسعار تختلف باختلاف مساحه تخزين الهاتف وهي: