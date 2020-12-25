نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل واحدث عروض التمويل علي سياره كيا بيجاس 2020 بأرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه الجبر للتمويل علي عروض التمويل الجديدة عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي شملت سياره كيا بيجاس lx 2020 وسياره كيا بيجاس ex 2020 كما أعلنت شركه الجبر للتمويل علي مواصفات السيارة التي شملها العرض وأعلنت أيضا عن الأقساط الخاصة والمستحقة للسيارتين، وسوف نشرح لكم كيفيه الحصول علي التمويل والمواصفات الخاصة للسياره والأقساط. كيا بيجاس lx 2020 أعلنت شركه الجبر لتمويل السيارات عن مواصفات كيا بيجاس التي شملهم عروض التمويل وأوضحت أيضا الشركة مواصفات السيارة بيجاس lx موديل 2020 وسوف نختصرها كالاتي: السيارة من نوع سيدان.

تتميز السيارة بدفع أمامي.

حجم محرك السيارة 17.80 ومعدل استهلاك للبنزين 1.40 لتر.

يتميز المحرك بأربع أسطوانات لتوليد قوه 95 حصان.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس اربع سرعات.

السيارة تدعم حساسات خلفيه وكاميرا خلفيه مدمجه.

تدعم أيضا 2 وسائد هوائيه.

تتميز بنظام قفل ألي للأبواب ونوافذ كهربائيه وتحكم من المقود ومكيف يدوي.

اتصال usb ومدخل aux و بلوتوث و6 مكبرات صوت.

مراقبه ضغط الهواء في عجل السيارة وفرامل مانعه للانزلاق.

مقاعد مخمل. تمويل كيا بيجاس lx 2020 يمكن الحصول علي سياره كيا بيجاس lx 2020 الجديدة من شركه الجبر للتمويل بسعر 39500 ريال وبقسط شهري 733 ريال بدفعه أولي 3950 ريال وعلي مده 60 شهر ودفعه أخيرة 14000 ريال. كيا بيجاس ex 2020 أعلنت شركه الجبر عن مواصفات سياره كيا بيجاس ex 2020 التي شملها العرض، وهذه المواصفات تتلخص في الأتي: السيارة من نوع سيدان.

تتميز السيارة بدفع أمامي.

حجم محرك السيارة 17.80 لتر ومعدل استهلاك للبنزين 1.40 لتر.

يتميز محرك السيارة بأربع أسطوانات لتوليد قوه 95 حصان.

يتميز ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس اربع سرعات.

لا يوجد حساسات خلفيه بالسيارة.

السيارة تدعم 2 وسائد هوائيه.

كاميرا خلفيه مدمجه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ونظام اقفل ألية للأبواب ونوافذ كهربائيه وتحكم من المقود ومكيف يدوي.

مشغل cd واتصال usb ومدخل aux وبلوتوث و 6 مكبرات للصوت.

مراقبه ضغط الهواء في العجل مع فرامل مانعه للانزلاق.

مقاعد جلد. تمويل كيا بيجاس ex 2020 يمكن الحصول علي سياره كيا بيجاس ex 2020 الجديدة من شركه الجبر بسعر 41500 ريال وبقسط شهري 770 ريال بدفعه أولي 4150 ريال وعلي مده 60 شهر ودفعه أخيرة 12450 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افضل واحدث عروض التمويل علي سياره كيا بيجاس 2020 بأرخص الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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