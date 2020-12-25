نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل باقات زين المفوترة في السعودية 1442 ونظام الدفع المسبق Zain KSA في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم أن شركة zain تُعد الثالثة في سوق الاتصالات بالسعودية، يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين عن باقات زين المفوترة 1442 هـ، التي تناسب جميع الفئات والشرائح في جميع المناطق بالمملكة، إذ إن أسعارها وعروضها المميزة في الاتصالات والإنترنت، تجذب العديد من العملاء إليها، حتى المشتركين في شبكات أخرى، سواء للانضمام إلى النظام المفوتر أو المسبق الدفع.

أفضل باقات زين المفوترة في السعودية

وفي السطور التالية، ننشر أفضل باقات زين المفوترة في السعودية 1442 هـ، وأسعارها بدون حساب ضريبة القيمة المضافة، خِدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الراغبين في الاشتراك بأحد العروض المناسبة، وذلك على النحو الآتي:

يوجد في البداية، باقة 99، وتمنح 750 دقيقة للمكالمات المحلية، و10 جيجابايت الإنترنت، و20 جيجا بايت للتواصل الاجتماعي. يلي ذلك، باقة 149، وتمنح ألفي دقيقة للمكالمات المحلية، و20 جيجابايت إنترنت، وتصفح لامحدود لمواقع التواصل الاجتماعي. بعد ذلك، باقة 199، وتوفر 25 جيجا بايت إنترنت، و1500 دقيقة للمكالمات المحلية، و 20 ريالا شهريًّا رصيد للتطبيقات، وتصفح غير محدود لمواقع التواصل الاجتماعي. ثمّ باقة 299، وتوفر 50 جيجا بايت إنترنتـ، و3 آلاف دقيقة للمكالمات المحلية،و20 ريالا شهريًّا رصيد للتطبيقات، وتصفح غير محدود لمواقع التواصل الاجتماعي. كما توفر باقة 399، 100 جيجا بايت إنترنت، تصفح غير محدود لمواقع التواصل الاجتماعي، وعدد غير محدود من الدقائق للمكالمات، و40 ريالا شهريا رصيد للتطبيقات. أخيرًا، باقة 499، التي توفر 200 جيجا بايت إنترنت، وتصفح غير محدود لمواقع التواصل الاجتماعي، وعدد غير محدود من الدقائق للمكالمات، و40 ريالا سعوديا شهريا رصيد للتطبيقات.

نظام الدفع المسبق في zain

فيما يمكن الاشتراك في نظام الدفع المسبق في zain، ومعرفة أسعار الدقائق فيه للاتصالات المحلية والدولية على النحو الآتي:

بداية، فإن سعر الدقيقة المحلية هو 0.35 ريال سعودي. يلي ذلك، سعر الرسالة المحلية، وهو 0.55 ريال سعودي. ثم إرسال رسالة الوسائط المتعددة، بسعر 0.65 ريال سعودي. كما يأتي سعر الميجا بايت بنحو 0.15 ريال سعودي. أخيرًا، سعر دقيقة مكالمة الفيديو بنحو 1 ريال سعودي.

خطوات الاستعلام عن باقة زين

يمكن لجميع العملاء الاستعلام عن باقة زين التي تم الاشتراك بها، من خلال عدة خطوات خاصة بالاستعلام، حيث جاءت على النحو التالي: