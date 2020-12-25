كيفية تحديث حافز الجديد عبر الجوال والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة مهاراتٌ وخبراتٌ يستفيد منها الشباب الباحثين عن عمل في السعودية، بعد التسجيل في برنامج hafiz، فيما يمكن معرفة كيفية تحديث حافز الجديد عبر الجوال، بكل سهولة، للاستفادة من خدماته التي يقدمها للمواطنين والمواطنات المسجلين فيه، والراغبين في مواصلة التدريب من خلاله، والاطلاع على فرص العمل المناسبة، إذ يؤهل هذا البرنامج الشباب الجادين في البحث عن وظيفة، للالتحاق بالفرصة المناسبة، بعد التأهيل المناسب، إضافة إلى إعانة مادية تصل إلى 2000 ريال شهريا، لحين إيجاد عمل، واستلام منه راتب شهري يعيش منه المواطن.

كيفية تحديث حافز الجديد عبر الجوال

نوضح معكم في السطور التالية، كيفية تحديث حافز الجديد عبر الجوال 1442هـ، خدمة للشباب في المملكة العربية السعودية، الراغبين في الحصول على وظيفة مناسبة، وتوديع حياة البطالة، وقد جاءت طريقة التحديث كما يلي بالخطوات:

يجب علينا في بداية الأمر الذهاب إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات عبر الجوال. نختار الأفراد. من ثم نضغط على “دخول”. يلي ذلك التسجيل من خلال النفاذ الوطني الموحد، باسم المستخدم وكلمة المرور في أبشر. يجب إدخال الرمز المرئي. علينا أن نتحقق من السياسات والشروط. بعد ذلك اختيار الخدمة التي نريدها. نكتب في الخطوة التالية رقم الهاتف الجوال، ونضغط على مربع تأكيد. هنا، ندخل الرمز المرئي، ونضغط على إرسال. وفي الخطوة التالية، نتحقق من البريد الإلكتروني، وننقر على الخدمة التي نريدها. ندخل الرمز المرسل إلى الجوال أو البريد الإلكتروني. في النهاية نضغط على إرسال.

طريقة التسجيل في hafiz

وبعد معرفة خطوات تعديل البيانات في برنامج hafiz عبر الهاتف الجوال، فإنه من الممكن التعرف إلى طريقة التسجيل إلكترونيا عبر موقع البرنامج على شبكة الإنترنت، عبر إتباع الخطوات التالية: