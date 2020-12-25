نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب بالبنك الأهلي السعودي للمقيمين والرقم الساخن الخاص بالبنك ومميزات فتح الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية فتح حساب بالبنك الأهلي ، يعتبر البنك الأهلي السعودي من أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية، هو أول بنك بالعالم العربي وتأسس عام 1953 ميلادي، ويقوم بتقديم الكثير من الخدمات سواء للمقيمين بالمملكة أو الوافدين بها، وتجاوز عدد فروعه 500 فرع، وكان رأس المال للبك وقت تأسيسه حوالي 30 مليون ريال سعودي.

كيفية فتح حساب بالبنك الأهلي

أطلق البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية موقع إلكتروني رسمي يمكن من خلاله إنشاء حساب بالبنك وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي السعودي.

الضغط على أيقونة فتح حساب جاري جديد.

إدخال رقم رقم هوية المقيم أو رقم الهوية الوطنية.

إدخال تاريخ الشخص الراغب بفتح حساب جاري خاص به.

إدخال رقم الهاتف لإرسال رقم التحقق عليه.

كتابة رقم التحقق بالمكان المخصص له.

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

بعد إتمام كافة الخطوات سيتم إنشاء حساب جاري بالريال ويرسل للعميل إشعار للتوجه لأجهزة الخدمة الذاتية لطباعة بطاقة مدى من البنك الأهلي السعودي.

ووضعت إدارة البنك الأهلي السعودي رقم ساخن للتواصل من خلاله بالعملاء بكل سهولة وهو 920001000 كما يمكن من خلال ذلك الرقم تفعيل البطاقة الائتمانية، وهناك أيضا خدمة الإشعار من خلال الرسائل القصيرة وتلك الخدمة مجانية، وهناك الكثير من المميزات للبنك.

مميزات إنشاء حساب جاري للمقيم في البنك الأهلي

هناك الكثير من المميزات التي يتمتع بها المقيم عند عمل حساب جاري بالبنك الأهلي السعودي، وتلك المميزات هي:

من السهل أن يفتح المقيم حساب خاص به سواء كان شخصية اعتبارية أو فرد. يمكن فتح حساب جاري مشترك ويكون باسم أكثر من شخص. يقدم البنك الأهلي السعودي بإصدار بطاقة خصم مباشر لعملائه تستخدم بالسحب والشراء. يستخدم العميل دفتر شيكات لينظم به معاملاته البنكية. عند فتح حساب بالعملات الأجنبية فتجد إنها تعطيك عائد عالى ويضاف للحساب سنويا.

الأشخاص المسموح لهم إنشاء حساب بالبنك الأهلي السعودي

هناك بعض الأشخاص المسموح لهم بفتح حساب تجاري بالبنك السعودي وهم: