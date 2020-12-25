نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اقوم بتقديم شكوى للنيابه العامه بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقديم شكوى للمدعي العام السعودي إلكترونيًا ، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الآلية التي يجب اتباعها لتقديم شكوى إلى المدعي العام السعودي تحت أي ظرف من الظروف ، ومن الضروري معرفة كيفية كتابة شكوى بشكل صحيح إلى المدعي العام السعودي ، وهذا ما سنتعلمه في موضوعنا

خطواط تقديم الشكاوي للنيابة العامة بالسعودية

الدخول إلى موقع مجلس القضاء الأعلى

اختر خدمة عبر الإنترنت.

الشكاوى الإلكترونية.

اضغط على Enter للإصلاح.

أدخل رقم الهوية.

وتاريخ الميلاد.

سيصل رمز التحقق إلى رقم الهاتف المحمول المسجل في أبشر.

اضغط دخول.

انقر فوق طلب جديد.

أدخل بيانات مقدم الشكوى.

هذه البيانات هي:

الاسم الاول.

اسم الاب.

اسم الجد.

رقم الهوية.

البلد التي تنتمي لها.

رقم الهاتف الجوال.

وافق على الوعد المعروض عليك

انقر فوق التالي.

حدد حالة مقدم الشكوى.

أدخل نوع الحالة.

اختر محكمة.

أدخل رقم الحالة.

بعد الضغط على “تحقق” ، ستظهر بيانات الحالة.

نوع السؤال.

محكمة.

رقم القضية.

سجلات طبية.

فئة الحالة.

المدعى عليه.

أدخل البيانات المتبقية:

هل أنت قريب من سجين؟

هل صدر حكم في هذه القضية؟

رقم الجهاز.

تاريخ الصك.

تصدر المحكمة المستندات.

حكم القضية.

أدخل تفاصيل الشكوى كاملة.

إرفاق المستندات المطلوبة.

سيتم عرض الطلب.

ثم انقر فوق إرسال للموافقة على الطلب. سوف تتلقى إشعارا برقم الشكوى

طريقه كتابه الشكوى

مع إطلاق رؤية المملكة 2030 ، أصبح من الضروري إجراء تغييرات تشغيلية كبيرة في الجهات الحكومية السعودية وتفعيل الهيئات التنظيمية التي تلعب دورًا في التطوير المستمر لرؤية المملكة 2030. تكون الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة مكتوبة وتقدم إلى النيابة العامة بالشكل اللازم والمناسب.

أولاً ، عليك إثبات هويتك وتدوين اسمك أو اسم المشتكي (إذا كنت محامياً).

اكتب تفاصيل الشكوى وأرفق جميع المستندات وإثبات الدعوى.

تم تحديد وجهة البريد وهي النيابة العامة.

ضع قائمة بجميع الإجراءات التي تطابق الشكوى التي تريد تنفيذها.

ضع قائمة بجميع المعلومات المتعلقة بمقدم الشكوى ، مثل: الاسم والعنوان ورقم الاتصال.

توجيه الشكوى إلى المدعي العام والتوقيع عليها إذا كنت ترغب في طباعة الشكوى يدويًا ، فيجب الانتباه إليها باللغة العربية الفصحى.

الصيغه الصحيحه لخطاب الشكوى

عندما يرغب مواطن في تقديم شكوى قانونية إلى النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية ، يمكنه الذهاب إلى اللجنة شخصيًا أو الاستعانة بمحامٍ قانوني أو كاتب محكمة بحيث يمكن صياغة الشكوى بشكل صحيح وفقًا للقانون ، أو يمكن كتابتها بنفسه ، ويجب ألا تحتوي على أخطاء لغوية أو قانونية. ويجب عليك تقديم شكوى ، فإذا طال الوقت أو تأخر الشخص ، فلن يتم النظر في الاستئناف المحدد بالمواعيد ، لذلك يمكنك تقديم خطاب الاستئناف إلى النيابة العامة بالطرق التالية:

توضيح اسم المشتكي.

توضيح اسم المدعى عليه.

اذكر الشاكي ومحل اقامة المشتكي.

تحديد اسم الوكالة أي “النيابة”.

اكتب نص الشكوى بشكل واضح وسلس ، وانتبه إلى القائمة الكاملة لجميع تفاصيل الشكوى.

وفي النهايه نرجوا ان نكون قدمنا محتوى هادف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.