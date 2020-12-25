نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الجديد 1442 تعريف بالراتب وطريقة تغيير الرقم السري في نظام فارس الخدمة الذاتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الجديد 1442 ، ما زلنا نتابع معكم رصد أهم الأخبار عن وزارة التعليم السعودية والمنصات التي تُطلقها من أجل التسهيل على الجميع استخدام الخدمات المُتاحة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف معكم على نظام فارس الجديد 1442 تعريف بالراتب، وطريقة تحديث الرقم السري في نظام فارس الخدمة الذاتية، فهناك الكثير ممن يرغبون في الإطلاع على الطريقة والخطوات اللازمة للدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية للتعريف بالراتب والبعض يبحث عن معرفة طريقة تحديث الرقم السري في نظام فارس الخدمة الذاتية.

نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

نظام فارس الجديد 1442 تعريف بالراتب ، هو أحد الخدمات التي يُمكن لأي شخص أن يستخدمها سواء أكان مُعلمًا أو موظفًا أو إداريًا أو مُستخدمًا أو عاملًا ونظام فارس الخدمة الذاتية هو أحد الخدمات السهلة والبسيطة، كما أن نظام فارس الخدمة الذاتية يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى مثل طلب الإجازات أو إلغائها أو البدلات أو التقاعد.

وكما ذكرنا يوجد العديد من الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها نظام فارس الجديد 1442 ، والتي تُعد الأهم والأكبر على مستوى الأنظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية وتتمثل في الخدمات المُتاحة للموظفين وهي : طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد إجازة، طلبات البدلات، طلب قطع إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب إلغاء إجازة، طلب تعديل بداية إجازة، طلب تقاعد.

أما عن الخدمات المتاحة للاستعلام فهي: نظام فارس تعريف بالرواتب، البيانات الأساسية للموظف، بيان السجل التاريخي للموظف، بيان خارج الدوام، بيان الانتدابات، الطلبات المعلقة.

نظام فارس الجديد 1442 تعريف بالراتب

نظام فارس الجديد 1442 تعريف بالراتب ، يُعد الحصول على هذه الخدمة من ضمن الخدمات المُتاحة للموظفين والتي تُمكنهم من الإطلاع على الدرجات ومراتبهم التي انتقلوا إليها طبقاً للسلم الوظيفي، وهناك بعض الخطوات اللازمة للطلاع على نظام فارس الجديد 1442 تعريف بالراتب والتي تتمثل في التالي:

تسجيل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق

اختيار صلاحية الخدمة الذاتية

اختيار الرواتب والبدلات

اختيار التعريف بالراتب

كتابة كافة البيانات المطلوبة

ثم الضغط على أيقونة التعريف

طريقة تحديث الرقم السري في نظام فارس الجديد 1442

وأخيراً نرفق لكم الآن طريقة تحديث الرقم السري في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 ، وذلك بطريقة مصورة حتى يسهل عليكم الوصول للخدمة.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ورصد نظام فارس الجديد 1442 تعريف بالراتب، وطريقة تحديث الرقم السري في نظام فارس الخدمة الذاتية، وسوف نتابع معكم المزيد إن شاء الله لنرصد لكم أهم وأخر الأخبار عن الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها نظام فارس الجديد 1442.