نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف دورك في الصندوق العقاري والاستعلام عن موعد صرف القروض بالهوية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعرف دورك في الصندوق العقاري من أكثر الخدمات التي يتابعها المواطنين من ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، أو على الأقل من لم يحصلوا على الدعم السكني من قبل من أي برنامج من البرامج التي دشنتها وزارة الإسكان السعودية خلال هذا العام، وقد حاول صندوق التنمية العقاري التسهيل على المواطنين، فأتاح لهم خدمة التسجيل في صندوق التنمية العقاري عبر الإنترنت بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي تلي عملية التسجيل، ومن بينها خدمة اعرف دورك وعجلها من أجل معرفة أخبار الصندوق العقاري كما يمكن إجراء استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية إلكترونيًا، وقد أطلق صندوق التنمية العقاري عبر حسابه الرسمي على تويتر إمكانية الحصول على إعفاء قروض صندوق التنمية العقارية من خلال موقع وزارة المالية.

أخبار الصندوق العقاري

عبر حساب صندوق التنمية العقارية تويتر، وجه دعوة إلى ورثة الحاصلين على القرض العقاري من صندوق التنمية العقارية الذين تعثروا في السداد، بضرورة الدخول إلى موقع وزارة المالية من أجل الحصول على نموذج الإعفاء واستيفاءه بالكامل، ومن بين البيانات المطلوبة:

نوع القرض الذي حصل عليه المواطن المتوفي.

رقم الهوية الخاصة به والاسم ورقم الحفيظة وكافة بياناتها.

الحصول على مكان القرض، وكافة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم للحصول على الإعفاء.

ثم بعد ذلك رقم الجوال صحيحًا.

اعرف دورك في الصندوق العقاري

وقد أتاح الصندوق خدمة أعرف دورك صندوق التنمية العقارية كي تحصل على معلومات القرض العقاري، وذلك من خلال الخطوات التالية:

استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية

كما أنه يمكن الدخول إلى صندوق التنمية العقاري استعلام برقم الهوية أو بالسجل المدني للتعرف على مواعيد صرف القروض العقارية التي وفرها الصندوق بالتعاون مع وزارة الإسكان السعودية، فكل ما هو عليك الدخول، ثم تسجيل بياناتك التي حصلت عليها عندما قمت بالتسجيل أول مرة.

رقم صندوق التنمية العقاري للاستعلام

ويمكن الاستعلام والاستفسار عن المزيد من المعلومات عن خدمة اعرف دورك في الصندوق العقاري من خلال الاتصال على الرقم الموحد للصندوق 199088.