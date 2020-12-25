نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع يصل الي 50.000 ريال من منصة سلفة الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة سلفة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع للمواطنين السعوديين، حيث يقوم المواطن السعودي بالدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة سلفة ويقوم بالتسجيل والضغط علي طلب التمويل وتعبئة جميع البيانات المطلوبة وتتم الموافقة في خلال 15 دقيقة إذا توافرت كل الشروط المطلوبة، فمن خلال موقع ثقفني نوضح لكم الشروط والمستندات المطلوبة للحصول علي تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

شروط التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

تقدم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وتتم الموافقة في خلال دقائق قليلة إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة، حيث قد حددة منصة سلفة الإلكترونية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي، حيث تقدم منصة سلفة السعودية أفضل التمويلات الشخصية التي قدم تهم المواطنين وتساعدهم في عمل مشروع خاص بهم،حيث أنها تقدم تمويل شخصي يصل الي 50.000 ريال سعودي ولا يمكن لجميع المواطنين الحصول علية الا إذا كان المواطن المتقدم سعودي الجنسية فقط، والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل كالتالي:

يشترط أن العميل المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية. لا بد أن يكون عمر العميل المتقدم لتمويل منصة سلفة لا يقل عن 18 عاماً. يشترط أن يكون الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 3000 ريال سعودي. أن لا تقل مدة خدمة العميل المتقدم لطلب التمويل عن 6 شهور.

كيفية الحصول علي التمويل المقدم من منصة سلفة بالمملكة

قم بالدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لدي منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

قم بالضغط علي التمويل الشخصي الإلكتروني عبر منصة سلفة.

قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وكتابة اسم العميل وراتبه الشهري وجميع البيانات المطلوبة.

ثم قم بالضغط علي بالضغط علي اطلب التمويل الآن، ثم انتظر قليلا لكي يتم الرد عليك سواء بالرفض أو القبول.

إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة من منصة سلفة سيتم القبول في خلال 15 دقيقة ويتم تحويل المبلغ علي حساب العميل فورياً.

مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة