كم باقي على الاجازه 1442 ؟ التقويم الدراسي بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة كم باقي على الاجازه للفصل الدراسي الأول لعام 1422، لقد حظي هذا السؤال بإقبال العديد من المواطنين السعودين سواء من الطلاب أو من أولياء الأمور الذين يتطلعون إلى معرفة موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول والبدء في أجازة نصف العام، لذلك قامت الجهات المسئولة برئاسة وزير التربية والتعليم العالي بالمملكة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتحديد موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول كما حددت أيضاً موعد بدء الاجازه الدراسية، وهي بذلك تكون قد نفت كافة الأقاويل والإشاعات حول إلغاء العام الدراسي أو تأجيله، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال موعد انتهاء الفصل الدراسي ومعرقة الوقت المتبقي على بداية الاجازه.

كم باقي على الاجازه 1442

كم باقي على الاجازه الخاصة بالفصل الدراسي الأول 1442، هو سؤال يرغب الكثير من الطلاب مؤخراً في معرفته خاصةً مع اقتراب انتهاء الطلاب من الفصل الدراسي الأول الذي قد تم عن طريق الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي.

حيث تبدأ أجازة الترم الأول فور انتهاء الطلاب من الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول والتي قد بدأت من يوم 5 من جمادى الأولى 1442 هـ، والموافق 20 ديسمبر 2020م.

وذلك بعدما جرت العادة فقد قامت وزارة التربية والتعليم بالتصريح عن موعد البدء في أجازة منتصف العام الدراسي، حيث ستبدأ إجازة منتصف العام في “يوم الخميس الموافق 16 من جمادى الأول 1442 هـ، والموافق 31 ديسمبر 2020م“.

التقويم الدراسي 1442

قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المسئولة في المملكة العربية السعودية بإصدار تقويم خاص بالعام الدراسي لسنة 1442، وذلك تسهيلاً على كافة المواطنين الذين يرغبون في معرفة مواعيد الفصول الدراسية وكذلك مواعيد الإجازات، فما على المواطن الذي يرغب في معرفة كم باقي على الاجازه أو يبحث عن إجابة لسؤال متي تبدأ الدراسة سوى مراجعة التقويم التالي:

كم باقي على انتهاء اجازه الترم الأول 1442

عادة ما يرغب العديد من المواطنين في التعرف على موعد انتهاء اجازة الفصل الدراسي الأول والبدء في الفصل الدراسي الجديد، لذلك حددت الجهات المسئولة موعد انتهاء أجازة الترم الأولوالتي قد تتزامن مع موعد شروع العمل في الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ في الرابع من شهر جمادي الأخرة 1442هـ، الموافق 17 يناير 2021م.

كما ينتهي الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 في يوم 22 من شهر شوال 1442 هجرياً، والموافق 3 من شهر يونيو 2021م.

نظام الدراسة في المملكة العربية السعودية

مع تزايد أعداد المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد صدر قرار ملكي من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز“، حيث ينص هذا القرار على أهمية استمرار الدراسة من خلال الاعتماد على نظام التعليم عن بعد، كما شدد على ضرورة الالتزام بالقرار وذلك حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول 1442 هـ.

حيث يتمثل نظام التعليم عن بعد عبر “منصة مدرستي” التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية السائدة في المملكة العربية السعودية، فهي عبارة عن منصة إلكترونية تعليمية تُ مكن الطلاب من حضور كافة الحصص المفروضة عليهم في الجدول الدراسي ولكن من المنزل بدون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة.

وها قد انتهى الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية عبر منصة مدرستي والعديد من المنصات التعليمية الإلكترونية الأخرى التي تستخدمها بعض المؤسسات التعليمية بالمملكة، كما أتاحت الوزارة للطالب إمكانية إجراء بعض الامتحانات في مقر المدرسة بشرط موافقة أولياء الأمور ومدير المدرسة وذلك حفاظاً على صحة المواطنين والمصلحة العامة.

وذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمواعيد الخاصة بالعام الدراسي 1442 في المملكة العربية السعودية، حيث قمنا بالإجابة على سؤال كم باقي على الاجازه وتعرفنا على موعد بداية العام الدراسي الثاني.