نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول نظام فارس 1442 الجديد sshr.moe.gov.sa الإلكتروني الخدمة الذاتية للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول نظام فارس sshr.moe.gov.sa الإلكتروني الخدمة الذاتية للمعلمين 1442 عبر وزارة التعليم السعودي، يستعلم الكثير من المعلمين والموظفين التابعين لوزارة التعليم السعودية في المملكة عن الرابط الخاص بالدخول إلي نظام فارس، وذلك للحصول على الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تتيحها وزارة التعليم السعودي للمعلمين، حيث يتيح هذا النظام لمديري المدارس المختلفة الخدمات الكثيرة مثل الاستعلام عن طلبات الموظفين والمعلمين، كما يمكن التعرف على طريقة طباعة اخلاء الطرف من نظام فارس، ونظرا لأهمية الخدمات التي يقدمها نظام فارس الإلكتروني، نعرض الرابط الخاص بالدخول، وكذلك خطوات التسجيل المتبعة للدخول للخدمة الذاتية (فارس).

رابط تسجيل دخول نظام فارس في السعودية 1442

يمكن تسجيل الدخول بشكل مباشر إلي نظام فارس الخدمة الذاتية للاستمتاع بالخدمات التعليمية المختلفة بشكل إلكتروني، والتي توفرها وزارة التعليم السعودية من خلال الدخول بشكل مباشر على نظام فارس الخدمة الذاتية، ومن ثم تسجيل الدخول بسهولة على النظام.

خطوات التسجيل في نظام فارس 1442

يمكن للراغبين في التسجيل في نظام فارس الإلكتروني المطروح من قبل وزارة التعليم السعودية من خلال إتباع هذه الخطوات:

يقوم الشخص بالانتقال إلى نظام النور بشكل مباشر

يقوم المستخدم بالتحويل للغة العربية.

قم بالضغط على إختيار التسجيل كمستخدم جديد.

قم بكتابة الرقم السجل المدني الخاص بك.

قم بإدخال رقم IBAN البنكي في المكان المخصص لذلك.

قم بإدخال بيانات الإتصال مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

قم بإدخال الرقم المرئي الموجود أمامك.

قم بالضغط علي كلمة التنفيذ.

قم بالعودة للصفحة الخاصة بالتسجيل ومن ثم تفعيل المستخدم.

قم بإدخال الرقم المدني الخاص بك.

أدخل رمز التأكيد الذي تم إرساله للبريد الإلكتروني.

قم بإنشاء كلمة مرور جديدة ومن ثم تأكيدها.

قم بالبدء باستخدام النظام والتمتع بالخدمات المتاحة.

خطوات التسجيل في الخدمة الذاتية لنظام فارس

يمكنك تسجيل الدخول إلى الخدمة الذاتية لنظام فارس بسهولة من خلال إتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة التربية والتعليم الإلكترونية

قم بالضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية الموجودة على النظام.

قم بإدخال إسم المستخدم الخاص بك وكذلك كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

قم بإدخال الرمز الخاص بالتأكيد المتاح أمامك.

قم بإتمام الدخول عن طريق الضغط علي كلمة تسجيل الدخول.

خدمات نظام فارس

تقديم طلبات النقل بين المناطق والإدارات فى وزارة التعليم.

طباعة اخلاء الطرف من نظام فارس رابط الخدمة الذاتية 1442.

معرفة العلاوة السنوية وقت نزولها.

خدمة الاستعلام عن الراتب إلكترونيًا عبر نظام فارس.

عبر الخدمة الذاتية يمكن الحصول على إجازة أو تمديدها أو قطعها.

الإبلاغ عن غياب الموظفين عبر نظام فارس.

يقدم نظام الخدمة الذاتية خدمة طلب بدل لموظف.

نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

نظام فارس يقدم العديد من الخدمات التي يقدمها نظام فارس الذاتية 1442، منها طلب الحصول على الآتي: