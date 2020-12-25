ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد

بلادي – الرياض :
تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
وتقدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالشكر لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.
وقال إن ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لإحدى أهم السياسات ضمن رؤية 2030، وهي سياسة “الوقاية خير من العلاج”، التي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية.
وأضاف أنها تتضمن أيضا التأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، ما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.
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