بلادي – الرياض : أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن لقاح كورونا هو الخطوة الأهم لجعل الجائحة جزءا من الماضي. وأوضح اليوم (الجمعة) أن السلامة غاية الجميع والوقاية وسيلة لتحقيق ذلك. يذكر أن وزير الصحة كان من أوائل من تلقوا اللقاح في المملكة، وذلك لتحفيز الآخرين على أخذه وعدم التخوف منه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة: اللقاح الخطوة الأهم لجعل كورونا من الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.