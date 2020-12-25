تركي آل الشيخ: 2020 كان صعباً علي.. وسامحت كل من أساء إلي

بلادي – الرياض :

أكد رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مسامحته لكل من أساء له، وتأسفه إذا كان قد وقع منه إساءة لأحد.

وأوضح أن عام 2020 كان صعباً بالنسبة له، خاصة في شهري يناير وأكتوبر، ولكن الله لطف به، وذلك في إشارة إلى تعرضه لعارض صحي وخضوعه لعمليات جراحية.

وتمنى أن يكون عام 2021 أفضل للجميع من 2020.