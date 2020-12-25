إعلان حالة الطوارئ في مدينة ناشفيل الأمريكية بعد الانفجار الذي وقع اليوم

بلادي – الرياض :

أعلنت مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في أعقاب حـادث انفجار مركبة “كرافان” هز وسط المدينة.

وقال عمدة مدينة ناشفيل، جون كوبر، إن 20 مبنى على الأقل لحقت بها الأضرار الناتجة عن الانفجار، مؤكدًا أن الحـادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وعطَّلت المدينة خدمة النقل العام كجزء من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها في أعقاب الانفجار.

وكان انفجار قوي قد وقع صباح اليوم في المدينة الأمريكية، باستخدام مركبة “منزل متنقل”، وقالت الشرطة إنه كان متعمدًا.