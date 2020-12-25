التحالف: ارتطام لغم بحري زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية في البحر الأحمر

بلادي – الرياض : أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ارتطام لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بسفينة شحن تجارية. وأوضحت قناة “الإخبارية” أن الواقعة حدثت جنوب البحر الأحمر، وأن السفينة أصيبت بأضرار طفيفة في مقدمتها دون وقوع خسائر بشرية.

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