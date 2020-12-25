“إغاثي الملك سلمان” يواصل مشروع الإمداد المائي في “الحديدة” اليمنية

بلادي – الرياض :
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر ديسمبر الجاري، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح
البيئي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليمنية.
وشهدت الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر 2020م، ضخ 192,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 291,000 لتر من المياه الصحية
للخزانات، وتوزيع 88 حقيبة لنظافة الحمامات، وتنفيذ 14 حملة رش لمكافحة نواقل الأمراض، ونقل المخلفات من مخيمات النازحين
و المجتمع المضيف إلى أماكن التخلص منها، استفاد من هذه الخدمات 6,530 فردًا.
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