نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الخطوط السعودية» تتيح تجديد تذاكر السفر المفتوحة.. والتعديل بدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح التذاكر وأنه بمقدور جميع المسافرين التي تعطلت رحلاتهم تجديد تلك التذاكر وبدون أي رسوم يقومون بدفعها على التذاكر التي يتم استخراجها، حيث يتساءل المواطنين الذين توقفت رحلاتهم في الفترة الحالية عن كيفية تجديد التذكرة وهل يمكن تجديدها بدون تكاليف أم لا، حيث يمكن تجديد التذاكر بشكل مجاني خلال الفترة المقبلة وهذا يتم تحديده فور الإعلان عن استعادة السفر وحركة الطيران الجوي السعودي مرة أخرى.

توقف الرحلات الجوية السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطيران السعودي عن توقف الرحلات الجوية في السعودية في هذه الفترة ولمدة أسبوع كامل قابل للتجديد لمدة أسبوع آخر، بسبب وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهر في بعض الدول الأحنبية، وهذا ما جعل الهيئة تتخذ هذا الإجراء سعيا منها على حماية الأرواح داخل المملكة ومراقبة الوضع الوبائي الراهن من أجل منع حدوث أي إصابات ومحاولة السيطرة على الوضع بجميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة من أجل حماية جميع الموجودين داخل المملكة العربية السعودية.

تجديد تذاكر السفر المفتوحة في السعودية

يتساءل أحد المواطنين في السعودية عن إمكانية تحديد تذاكر السفر التي توقفت حيث يقول “كان موعد السفر يوم الثاني والعشرين من ديسمبر ولكن توقفت حركة المطارات والسفر والرحلات الجوية في السعودية فهل يمكن تجديد تذكرة السفر بعد ذلك؟” حيث ترد الهيئة أن تعطل الطيران في الممكلة كان من أجل اتخاذ إجراءات احترازية كافية من أجل منع تعرض أحد داخل المملكة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية من ظهوره، أما عن التذاكر فهي مفتوحة إلى حين إعادة فتح الطيران والحركة الجوية مرة أخرى وهذا بشكل مجاني أو بفرق الأسعار في الموعد المحدد فقط بعد ذلك.