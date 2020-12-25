نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استعلام عن المقطوعة” موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مستفيدي الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية عن كافة أخبار موعد صرف المساعدة المقطوعة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وتُعتبر المساعدة المقطوعة من أبرز برامج الدعم التي أطلقتها الوزارة في الفترة الأخيرة من بين الكثير من البرامج الأخرى، ولكن هذه المساعدات المقطوعة اكتسبت شهرة بسبب اهتمامها بالطبقة المتوسطة والمواطنين محدودي الدخل الذين يحتاجون إلى المساعدة المالية بشكل مستمر من أجل تحسين مستوي معيشتهم بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة السعودية في الفترة الاخيرة والتي كان لها توابع عديدة أثرت على المواطن السعودي ومستوى معيشته، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نتطرق إلى توضيح كافة أخبار برنامج المساعدة المقطوعة وموعد صرف المساعدات المقطوعة، فتابعونا.
شروط المساعدة المقطوعة
حتى تستطيع الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والتقديم في برنامج المساعدة المقطوعة والإستفادة من الدعم المقدم لها والذي يبلغ 36 ألف ريال سعودي يجب أن تنطبق فيك عدة شروط أهمها:
- أن تكون حاصل على الجنسية السعودية ومتزوج من سعودية.
- لا يقل عمرك عن 36 عام.
- لا تتقاضى راتب كبير.
موعد صرف المقطوعة
حتى هذا التوقيت من اليوم لم تصدر أي أخبار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الموعد الرسمي لصرف الدفعة القادمة من المساعدة المقطوعة، ولهذا نكتب لكم يومياً العديد من المقالات عن المساعدة المقطوعة لنخبركم بكافة الأخبار المستجدة والحديثة عنها.
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