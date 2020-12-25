نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور منصة مدرستي 1442 لجميع المراحل نتائج الطلاب برقم الهويه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور منصة مدرستي نتائج الطلاب برقم الهويه 1442 يعد أحد الأنظمة التي يقدمها موقع نور للنتائج حيث يشمل برنامج نور طريقة أخري للاستعلام علي نتائج الطلاب مثل نظام نور بالسجل المدني فقط وهي وسيلة أخري بدل نتائج نظام نور برقم الهوية ويمكن للطلبة الذين يرغبون للاطلاع علي نتائجهم الدخول علي رابط استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه لأي مرحلة من المراحل الثلاث سواء للمرحلة الابتدائية، أو المرحلة المتوسطة، ونتائج المرحلة الثانوية.

بإمكان الآباء الآن التسجيل لأبنائهم المتقدمين للمرحلة الابتدائية للصف الأول الابتدائي عن طريق نظام نور المركزي باستخدام نفس طريقة الدخول للاستعلام عن النتيجة باسم المستخدم والرقم السري حيث أنه عن طريق حساب واحد على الموقع الخاص بنظام نور يمكن استخدام جميع الخدمات الموجودة على هذا النظام.

قامت وزارة التعليم اليوم بالاعلان عن تفعيل خدمة الاستعلام عن النتائج برقم الهويه في نظام نور المركزي بعد أن قام وزير التعليم أمس بتصريح أنه سوف يتم تفعيل خدمة نتائج الطلاب والطالبات في موقع نور نتائج الطلاب من خلال رقم الهويه فقط دون الحاجة إليّ التسجيل استجابة للطلاب وسوف تجدون الشرح عن طريق الفيديو ورابط نظام نور الالكتروني للاستعلام عن النتائج برقم الهوية في الفقرات القادمة.

نظام نور منصة مدرستي نتائج الطلاب برقم الهويه 1442

تم الاعلان عن نتائج نظام نور المركزي الآن ويمكنكم الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية فقط من الرابط المباشر الذي وضعناه في الفقرة التالية بعد ان تم الاعلان عن نتيجة طلبة المرحلة المتوسطة من التعليم في المملكة العربية السعودية ومن خلال نفس الروابط الموجودة في هذه المقالة يمكنكم الاطلاع على نتائج المراحل الاخرى فور الاعلان عنها ونتمني لكم النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المنتمين لجميع المدارس داخل المدرسة سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين.

بعد أن تم توقف موقع نور عن العمل لساعات عديدة بعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين؛ مما أدي إليّ عدم قدرة الطلاب علي الاستعلام عن نتائج نظام نور المركزي للطلاب بسبب الضغط الذي وقع علي الموقع بسبب العدد الكبير، إلا أن الموقع عاد للعمل مره أخري ويمكن للطلبه الدخول على موقع نور نتائج الطلاب علي نتائج نظام نور برقم الهوية فقط ومن خلال الرابط التالي يمكنكم معرفة النتيجة بطريقة اخري غير نظام نور برقم الهوية فقط من هذا البرنامج المميز في الرابط التالي.

نظام نور بالسجل المدني فقط

كما أن خدمة دخول موقع نور نتائج الطلاب عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر أفضل لمستخدمي البرنامج من حيث الخصوصية بدلاً عن استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه السعودية؛ لأن أي شخص يمتلك رقم الهويه لأي طالب يمكنه دخول موقع نور نتائج الطلاب ومعرفة نتيجة الشخص صاحب الهويه الوطنية.

وتكمن مشكلة لجؤ الطلاب إليّ الاستعلام عن نتائج نظام نور من خلال استخدام رقم الهويه بدلاً من تسجيل الدخول باسم المستخدم والرقم السري إليّ فقدان الطلاب أو من له حساب على الموقع إليّ فقد الأرقام الخاصة بتسجيل الدخول إليّ نظام نور وصعوبة استرجاع الرقم السري.

ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الهويه أو رقم السجل المدني، إلا أن بعض الطلاب غير قادرين علي معرفة النتائج لذا نقدم لكم شرح مبسط للاستعلام علي النتائج برقم الهويه من خلال الفيديو التالي.

معلومات عن نتائج الطلاب برقم الهويه 1442 و نظام نور برقم الهوية

تسبب برنامج نور بعد تعطله في حجب نتيجة الطلاب النهائية في بعض المدارس بالمملكة العربية السعودية وعدم إمكانية بعض المدارس من رصد وإقفال درجات الطلاب، وأدي ذلك إليّ محاولة بعض المدارس من اللجؤ إليّ طريقة أخري لإعلان النتائج بطريقة بعيدة عن موقع نور نتائج الطلاب المدارس التي تحتفظ بنسخة من نتائج الطلاب النهائية.

كما يشمل نظام نور المركزي الكثير من الخدمات غير خدمات موقع نور نتائج الطلاب برقم الهويه مثل نظام نور للمعلمين والمعلمات في عمل الاجازات وغيرها من الإجراءات الخاصة بالمعلمين، وكذلك خدمات خاصة بالطلاب يقدمها برنامج نور السعودي.

كما أن برنامج نور أو نظام نور يحتوي علي أنظمة عديدة لمساعدة الطلاب والمعلمين وأهالي الطلاب، حيث يعمل علي الطالب والمعلمة والمعلم والآباء مع الإدارة المدرسية من أجل سهولة التواصل بين جميع الأطراف علي نظام نور الالكتروني في المملكة، وقد تم الإعلان من قبل بخصوص المعلمين مثل نتائج حركة النقل الخارجي.

ومن خلال نظام نور المركزي يستطيع كل من طلاب المرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية العامة معرفة النتيجة عند صدورها من خلال موقع نور نتائج الطلاب برقم الهويه 1442 الذي قام بوضعه وزارة التعليم السعودية، والكل يترقب صدور النتيجة للاطلاع علي الدرجات والاطمئنان.

لقد تم اعتماد نتيجة هذا الفصل الدراسي لهذا العام الجديد للطلبة في المملكة العربية السعودية عبر موقع وبرنامج نور الالكتروني وقد قام الموقع الالكتروني لبرنامج نور بالسماح للطلبة وأولياء الأمور بالسماح لهم بالاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهويه فقط متمنين لجميع أبنائنا مزيد من النجاح والتفوق في المراحل التعليمية التالية.

المصدر: Tarek